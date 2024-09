Mumbai Assiste a un Aumento nelle Vendite di Case Ultra-Lussuose nel 2024, Dominando il Mercato Indiano

Nonostante l'aumento dei prezzi degli immobili, la vendita di case ultra-lussuose, quelle con un prezzo superiore a 40 crore di Rs, ha continuato a prosperare nel 2024, come osservato da ANAROCK in un recente rapporto.

Secondo il rapporto, il prezzo medio delle case superiori a 40 crore di Rs ha registrato un aumento del 2% negli ultimi 8 mesi, passando da Rs 1,00,208 per piede quadrato nel 2023 a Rs 1,02,458 per piede quadrato nell’agosto 2024.

Secondo l’osservazione, un totale di 25 di queste case sono state vendute a Mumbai, Hyderabad, Gurugram e Bengaluru nei primi otto mesi dell’anno, generando un valore complessivo delle vendite di circa Rs 2,443 crore.

Al contrario, città come Pune, Chennai e Kolkata non hanno registrato vendite in questa esclusiva fascia di prezzo.

Anuj Puri, Presidente del ANAROCK Group, ha dichiarato: “Nel corso del 2023 sono state registrate circa 61 transazioni con un valore complessivo di circa Rs 4,456 crore a Mumbai, Hyderabad e Gurugram. Con quattro mesi rimanenti nel 2024 e il trimestre festivo da ottobre a dicembre in corso, è probabile che vedremo più transazioni di grande valore prima della fine dell’anno.”

Delle 25 case vendute finora quest’anno, 20 erano appartamenti in grattacieli con un valore combinato di Rs 1,694 crore, mentre le cinque vendite rimanenti consistevano in bungalow, con un valore complessivo di circa Rs 748,5 crore.

Mumbai continua a essere il mercato più attivo per le case ultra-lussuose, registrando 21 delle 25 vendite nel 2024, con un valore di Rs 2,200 crore, che rappresenta un impressionante 84% di tutte le transazioni in questo segmento. Gli individui ad alto patrimonio (HNIs) e ultra-HNIs sono attratti da Mumbai nonostante il suo status di mercato residenziale più costoso dell’India, acquistando proprietà per uso personale, investimento o entrambi.

“Un’analisi più approfondita dei dati rivela che le case con un prezzo superiore a Rs 100 crore hanno visto un aumento del 14% del prezzo solo negli ultimi otto mesi, passando da Rs 1,24,697 per piede quadrato alla fine del 2023 a Rs 1,41,904 per piede quadrato nel 2024 fino ad oggi. Questo apprezzamento del prezzo a due cifre in questo segmento, anche prima della conclusione dell’anno, è testimonianza dell’incessante appetito per le case da trofeo.”

Mentre Mumbai ha rappresentato la maggior parte delle vendite di case ultra-lussuose, altre città hanno visto anche un’attività limitata. Hyderabad ha registrato due vendite a Jubilee Hills, con un valore totale di Rs 80 crore. Gurugram, nella Regione della Capitale Nazionale (NCR), ha visto una vendita per Rs 95 crore, e Bengaluru ha concluso un accordo per una casa ultra-lussuosa valutata Rs 67,5 crore.

Curiosamente, delle 25 transazioni ultra-lussuose nel 2024, nove erano per case con un prezzo superiore a Rs 100 crore, con un valore totale di vendite di Rs 1,534 crore. Questo contrasta con le 10 transazioni di grande valore nel 2023, che avevano un valore totale di Rs 1,720 crore. Gli ultimi quattro mesi del 2024 potrebbero stabilire un nuovo record in questo segmento di alta gamma.

Gli appartamenti sono rimasti la scelta preferita per i compratori benestanti, rappresentando 20 delle 25 transazioni. Gli imprenditori hanno costituito l’80% del totale degli acquirenti, mentre i professionisti senior di vari settori hanno rappresentato il 12%. Le celebrità di Bollywood e i principali professionisti legali e medici hanno completato l’8% restante.

Secondo i dati, dalla pandemia, la domanda di case ultra-lussuose è aumentata, portando i costruttori ad aumentare l’offerta di tali proprietà di alta gamma. Negli ultimi tre anni—2022, 2023 e 2024—sono state finalizzate più di 99 transazioni residenziali ultra-lussuose per un valore complessivo di Rs 8,069 crore nelle principali città. Solo nel 2022, sono state vendute 13 case ultra-lussuose per un valore complessivo di Rs 1,170 crore.

La maggior parte di queste vendite (11) si è svolta a Mumbai, con le due rimanenti a Delhi-NCR. Nove delle 13 case vendute quell’anno erano valutate tra Rs 100 crore e Rs 150 crore, tutte situate a Mumbai.

Con i prezzi delle case ultra-lussuose che continuano a salire e la domanda che rimane forte, il mercato delle proprietà di alta gamma è destinato a rimanere robusto per il resto del 2024 e oltre, conclude il rapporto.