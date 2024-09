Visti in 48 ore, sconti di viaggio dal 25 settembre al 2 ottobre

La marca nazionale del turismo saudita, “Saudi Welcome to Arabia”, ospiterà il suo primo evento immersivo per i consumatori, “Spectacular Saudi”, dal 25 settembre al 2 ottobre, dalle 14:00 alle 22:30 presso il R2 Ground a BKC, Mumbai. Questo evento di otto giorni promette di trasportare i visitatori direttamente nel cuore dell’Arabia, offrendo un’anteprima delle meraviglie e delle esperienze iconiche della Saudi, il tutto con un caloroso benvenuto saudita.

I visitatori possono aspettarsi esperienze immersive uniche, tra cui esposizioni, delizie culinarie, danzatori di Ardah, caffè saudita, profumi tradizionali e moda, il tutto sotto lo stesso tetto. Ogni esperienza offrirà un elemento interattivo, a partire dal caffè tradizionale, dai datteri e dal Bakhour.

Successivamente, i visitatori saranno guidati attraverso la mostra “montagne e specchi”, evocativa della famosa Maraya Hall di Alula. Con molti momenti degni di Instagram, i visitatori possono iniziare al “360 Selfie Corner” e scegliere tra una selezione di sfondi che mostrano le diverse stagioni e meraviglie naturali dell’Arabia Saudita, come i campi di lavanda selvatica ad Al Jouf!

Un must per gli appassionati di moda è l’installazione artistica Sadu, che impressionerà sicuramente. Circondata da enormi opere tessili Sadu, la mostra esplora la storia di questo antico mestiere preservato dalle donne beduine e riconosciuto dall’UNESCO come una pratica del patrimonio culturale immateriale. Gli amanti della gastronomia possono gustare delizie saudite nell’angolo culinario ispirato ad Al Balad.

Con offerte esclusive e sconti pensati per i viaggiatori indiani, l’evento Spectacular Saudi rende ancora più facile per i viaggiatori indiani richiedere il visto per la Saudi! Un’offerta davvero unica: è sufficiente presentare una carta di credito Visa o Mastercard valida in uno degli 8 chioschi Tasheer dedicati, assicurarsi che il nome sulla carta di credito corrisponda al passaporto e avere fondi sufficienti disponibili sulla carta. Dopodiché, ci si può rilassare mentre il visto sarà pronto entro 48 ore.

Sul fronte dei viaggi, SAUDIA Airlines offre offerte speciali, tra cui “compra uno e ottieni il 50% di sconto sul secondo biglietto” se si viaggia in classe business. Inoltre, tutti i biglietti di classe economica saranno disponibili con uno sconto del 15%.

I partecipanti avranno anche l’opportunità di partecipare a estrazioni giornaliere per biglietti aerei gratuiti per due persone per la Saudi. Con oltre 50 offerte commerciali di viaggio, i visitatori potranno accedere a incredibili cashback e sconti sui pacchetti di viaggio in Saudi. Inoltre, chi prenota pacchetti sauditi potrà godere di tour culturali gratuiti della città. I pacchetti di tour di gruppo per Riyad, Gedda e Dammam saranno disponibili esclusivamente all’evento, a partire da 99.999 Rs per 5 notti.

Queste emozionanti offerte, sconti, esperienze immersive e altro ancora sono progettate per garantire che i viaggiatori indiani siano pronti a immergersi nel meglio che la Saudi ha da offrire. Non perdere l’occasione e registrati qui per vivere un pezzo di Saudi, proprio nel cuore di Mumbai.