X di Elon Musk citato in giudizio per 20 milioni di dollari in azioni non pagate dall’ex presidente di Twitter.

Omid Kordestani, l’ex presidente di Twitter, ha avviato una battaglia legale contro la piattaforma di social media rinnovata di Elon Musk, X. Kordestani sta cercando oltre 20 milioni di dollari in azioni che afferma di dover ricevere ma che non ha ancora ricevuto.

Kordestani è stato presidente esecutivo di Twitter dal 2015 al 2020 e ha continuato come membro del consiglio per altri due anni. La sua causa legale sostiene che Musk, che ha acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari e lo ha ribattezzato X, si rifiuta di saldare il compenso in azioni promesso durante il suo mandato.

La causa, depositata presso la Corte Superiore della California a San Francisco, accusa X Corp. di beneficiare degli anni di servizio di Kordestani senza compensarlo adeguatamente. Questa azione legale fa parte di una serie più ampia di dispute che coinvolgono Musk e gli ex dirigenti di Twitter. All’inizio di quest’anno, quattro ex dirigenti hanno intentato una causa sostenendo che Musk aveva trattenuto oltre 128 milioni di dollari in pagamenti di liquidazione dopo le loro dimissioni.

X Corp. non ha commentato la causa.

Prima di entrare in Twitter, Kordestani era una figura ben nota nel settore tecnologico, avendo ricoperto ruoli significativi in Google di Alphabet Inc.