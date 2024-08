Brad Pitt completamente fuori dai giochi? Angelina Jolie esclude l’attore per prendersi cura del figlio ferito, Pax

Il dramma familiare Jolie-Pitt continua a svolgersi. Mentre le tensioni aumentano con diversi dei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt che abbandonano il cognome del padre, un recente incidente quasi fatale ha aggiunto ulteriore scompiglio emotivo.

Pax Jolie, il figlio della coppia, è stato ricoverato in ospedale con ferite alla testa dopo un incidente riportato che ha coinvolto la sua bicicletta elettrica e un’auto, avvenuto mentre non indossava il casco. Nonostante questa situazione angosciante, Pitt non avrebbe contatti diretti con suo figlio, con fonti che suggeriscono che Jolie lo abbia “completamente escluso” a causa della presunta “storia di abusi fisici” di Pitt, che secondo lei mina il suo ruolo di padre.

Un insider, ritenuto vicino a Brad Pitt, ha inoltre criticato Jolie, affermando che ha “avvelenato i bambini contro di lui”.

“È lei che c’è giorno dopo giorno” Una fonte ha detto a InTouchWeekly: “Dal punto di vista di Brad, è assurdo che lei cerchi di attribuirgli alcun tipo di colpa. È lei che c’è giorno dopo giorno, lui è appena presente perché lei lo ha totalmente escluso e ha avvelenato i bambini contro di lui.”

L’insider ha anche menzionato che Pitt “vorrebbe essere più presente per Pax e per tutti i bambini, ma lei è riuscita a rivoltarglieli così tanto contro che è praticamente fuori dai giochi”, aggiungendo: “Quindi, cercare improvvisamente di incolparlo quando qualcosa va storto è completamente ingiusto.”

La persona che ha commentato la questione ha anche descritto l’incidente di Pax come un “incidente” in relazione a come la famiglia stava affrontandolo in uno “stato di shock”.

Trovando un terreno comune, la fonte ha detto: “È un peccato che anche ora questi due trovino un modo per usare questo contro l’altro. Qualsiasi cosa vada male, si incolpano automaticamente a vicenda.”

Brad Pitt è in contatto con i suoi figli? Mentre Brad Pitt e Angelina Jolie continuano la loro battaglia legale sulla loro tenuta vinicola francese, Pitt ha avuto un contatto minimo con i suoi figli più grandi. Sebbene mantenga diritti legali per trascorrere del tempo con i più piccoli, il suo coinvolgimento con loro è stato “limitato negli ultimi mesi” a causa dei suoi impegni cinematografici.

Nel frattempo, Pitt si è riunito con George Clooney per uno dei film più attesi dell’anno, Wolfs. Ancora prima della sua uscita, un sequel è già in fase di sviluppo.

Un recente rapporto di TMZ ha rivelato che, nonostante non fosse stato in contatto con suo figlio da anni, l’attore di 60 anni è “grato” per gli aggiornamenti su di lui da “persone preoccupate attorno alla famiglia”.

Il doloroso incidente di Pax è avvenuto nella zona di Los Feliz a Los Angeles il 29 luglio. La testimone Lola Cavalli ha detto a ET di aver cercato di controllare l’emorragia applicando pressione alla sua testa. Sebbene non avesse visto “molto sangue” in quel momento, ha osservato che “la sua bocca era piena di sangue” quando ha cercato di parlare.