Chi è Kick Kennedy? Ben Affleck, 52 anni, suscita voci di un possibile flirt con la figlia di 28 anni di RFK Jr. durante il divorzio con Jennifer Lopez

Ben Affleck è stato recentemente visto trascorrere del tempo con Kick Kennedy, la figlia 36enne di Robert F. Kennedy Jr., dopo il suo divorzio da Jennifer Lopez. La coppia sarebbe stata avvistata insieme in vari luoghi, tra cui il Polo Lounge del Beverly Hills Hotel.

Secondo quanto riportato da Page Six, anche se i dettagli della loro relazione rimangono poco chiari, ciò ha suscitato curiosità su Kick Kennedy e il suo legame con la famiglia Kennedy.

Kathleen Alexandra “Kick” Kennedy, nata il 13 aprile 1988, è molto più di un semplice membro della nota famiglia Kennedy. Prende il nome dalla sua prozia Kick, tragicamente morta in un incidente aereo nel 1948, con la quale condivide molto più di un semplice nome.

Sebbene la famiglia Kennedy sia radicata nella politica americana, Kick ha scelto una strada diversa, perseguendo una carriera nella recitazione piuttosto che seguire le orme politiche della sua famiglia.

Chi è Kick Kennedy?

La carriera di attrice di Kick include ruoli in popolari programmi TV come Curb Your Enthusiasm, The Newsroom e una partecipazione come sé stessa in Gossip Girl. Nonostante l’eredità politica della sua famiglia, Kick ha espresso il desiderio di essere riconosciuta per i propri successi piuttosto che per il suo famoso cognome. Una volta ha detto: “Spero che un giorno la gente venga a vedermi per qualcosa che non abbia a che fare con il mio cognome.”

Crescere nella famiglia Kennedy ha offerto a Kick un’infanzia unica e straordinaria. Suo padre, Robert F. Kennedy Jr., è noto per il suo impegno ambientale, e Kick è stata spesso associata a cause ambientali.

In un’intervista del 2012 con Town & Country, Kick ha condiviso un particolare ricordo d’infanzia in cui suo padre la portò a recuperare la testa di una balena morta su una spiaggia. Legarono la testa della balena sul tetto del loro minivan e tornarono a casa, con i succhi della balena che colavano nell’auto durante il viaggio. Questo evento insolito era solo un altro giorno nella vita di un Kennedy.

Sebbene la politica sia un aspetto importante della famiglia Kennedy, Kick ha scelto di starne alla larga, concentrandosi invece sulla sua carriera di attrice e sui suoi interessi personali. Nonostante il suo famoso cognome, ha lavorato duramente per costruirsi una propria identità, condividendo spesso scorci della sua vita sui social media.

Il suo Instagram è pieno di foto di animali, riflettendo il suo amore per loro, e pubblica frequentemente aggiornamenti sulla sua partecipazione a sport come il tennis, lo sci e l’equitazione.

La vita personale di Kick Kennedy ha attirato anche molta attenzione nel corso degli anni. Nel 2018, ha fatto notizia quando il suo fidanzato, l’erede miliardario delle banche Matthew Mellon, è morto improvvisamente.

La morte di Mellon avrebbe lasciato Kick devastata, poiché la coppia si frequentava da circa quattro mesi. La sua manager di modelli, Christine Schott, ha riferito che Kick era profondamente afflitta da questa perdita improvvisa. Da allora, Kick ha mantenuto le sue relazioni personali relativamente private.

Recentemente, sono emerse voci su una possibile relazione tra Kick e Ben Affleck, che attualmente sta attraversando un divorzio pubblico con Jennifer Lopez. I due sono stati visti insieme, alimentando le speculazioni sulla loro relazione. Tuttavia, Kick non ha commentato queste voci, e i rappresentanti di Affleck non hanno risposto alle domande.