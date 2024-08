James Cameron accenna a un nuovo progetto di Terminator in sviluppo

Una nuova serie animata di Terminator è pronta a debuttare questo mese, ma il creatore della saga, James Cameron, non è coinvolto. Tuttavia, Cameron ha lasciato intendere che sta lavorando su un progetto separato legato a Terminator, anche se rimane molto riservato sui dettagli.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Cameron è stato interrogato sulla prossima serie Netflix “Terminator Zero”, che sarà presentata in anteprima il 29 agosto. La sua risposta è stata breve: “Sembra interessante,” ha detto. “Il mio rapporto con questo è molto simile a quello che avevo con The Sarah Connor Chronicles—vedere altre persone creare storie in un mondo che ho messo in moto mi interessa. Qual è la loro conclusione? Cosa li ha intrigati? Dove stanno andando con questo? Sembra che stiano tornando alla causa principale del Giorno del Giudizio—la guerra nucleare—e se questa è una linea temporale definitiva.”

Ha aggiunto: “Sarei curioso di vedere cosa hanno inventato. Sto lavorando alle mie cose di Terminator in questo momento. Non ha nulla a che fare con questo. Come con The Sarah Connor Chronicles, a volte hanno toccato cose con cui stavo giocando completamente in modo indipendente. Quindi c’è una certa curiosità. Non è una curiosità ardente, ma, ovviamente, sarebbe bello vederlo avere successo.”

Il giornalista ha insistito sulla dichiarazione di Cameron: “Sto lavorando alle mie cose di Terminator in questo momento. Non ha nulla a che fare con questo” e ha seguito con un’altra domanda. Cameron ha risposto: “È totalmente classificato. Non voglio dover inviare un agente robotico potenzialmente pericoloso se ne parlaste, anche retroattivamente.”

Forse Cameron dovrebbe seguire il suo stesso consiglio. Nel 2022, tre anni dopo “Terminator: Dark Fate”, ha accennato alla possibilità di un nuovo film. Un anno dopo, lo ha menzionato di nuovo, affermando che stava aspettando di vedere come il mondo avrebbe reagito all’IA prima di andare avanti.

È chiaro che è qualcosa che sta contemplando, forse anche lavorando, e sarà completamente separato dalla nuova serie. Per i fan di Terminator che temevano che Dark Fate fosse la fine della saga, le continue menzioni di Cameron danno speranza che ci sia ancora una possibilità per altro.