Jennie dei BLACKPINK Adotta Azioni Legali Contro un Imbroglione Che Afferma di Essere Suo Padre

La membro dei BLACKPINK, Jennie, sta affrontando uno scandalo che coinvolge un presunto imbroglione che afferma di essere suo padre. La sua agenzia, ODD ATELIER (OA Entertainment), ha annunciato che sta intraprendendo azioni legali contro l’individuo che diffonde informazioni false.

Agenzia Negherà Qualsiasi Collegamento con l’Imbroglione

In una dichiarazione ufficiale, ODD ATELIER ha categoricamente negato qualsiasi collegamento tra Jennie e l’uomo che afferma di essere suo padre. L’agenzia ha condannato la diffusione di “pubblicazioni illegali e notizie false” che si presumono collegate alla star del K-pop. La dichiarazione recitava: “Queste sono chiaramente informazioni false e non hanno nulla a che fare con l’artista. Tutto quanto sopra sono menzogne, e questo lavoro pubblicato non ha alcuna relazione con la nostra artista.” L’agenzia ha esortato i fan ad evitare di acquistare il materiale fraudolento per prevenire eventuali danni.

Azioni Legali in Corso

ODD ATELIER ha confermato che sono in corso procedimenti legali. L’agenzia ha rivelato: “Abbiamo avviato i passaggi per presentare una denuncia penale contro il distributore di quest’opera per diffusione di false informazioni, diffamazione e ostacolo agli affari.” La dichiarazione ha rassicurato i fan, sottolineando che l’agenzia è impegnata a proteggere i diritti di Jennie attraverso “forti misure legali” contro coloro che sono coinvolti nella diffamazione e nelle calunnie malevoli.

Contesto sull’Imbroglione

La controversia è iniziata quando PD Kim Hyung Jin, un autore affermato, ha pubblicamente affermato di essere il padre biologico di Jennie e ha annunciato un libro che si presume sia basato sulla sua vita. Nonostante queste affermazioni, ODD ATELIER non ha menzionato Kim Hyung Jin per nome nelle loro dichiarazioni ma lo ha etichettato come ‘imbroglione’. Questo annuncio ha generato notevole scalpore tra i fan, che ora sono rassicurati che le affermazioni sono infondate e che il lavoro dell’autore deve essere considerato come finzione.