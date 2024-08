Kit Harington sull’ottava stagione di “Game of Thrones”: il finale è stato affrettato

L’ultima stagione della popolare serie “Game of Thrones” ha ricevuto molte critiche quando è uscita nel 2019. Ora, dopo cinque anni, Kit Harington ha parlato apertamente dei suoi pensieri sull’ottava stagione, dicendo che il finale è stato affrettato, secondo The Hollywood Reporter.

In una nuova intervista a GQ, Kit ha detto: “Penso che se c’è stato un difetto nella fine di Thrones, è che eravamo tutti così fottutamente stanchi che non avremmo potuto andare avanti più a lungo. E quindi capisco che alcune persone abbiano pensato che fosse affrettato e potrei essere d’accordo con loro. Ma non sono sicuro che ci fossero alternative. Guardo le mie foto in quell’ultima stagione e sembro esausto. Sembro esausto. Non avevo un’altra stagione in me”.

Per quanto riguarda le critiche all’episodio finale della serie, Harington ha risposto: “Tutti hanno diritto alla propria opinione. Penso che siano stati commessi degli errori, dal punto di vista della storia, forse verso la fine. Penso che ci siano state delle scelte interessanti che non hanno funzionato del tutto”.

Harington ha anche parlato dello spin-off accantonato di Thrones della HBO, intitolato Snow, che è stato in fase di sviluppo per un periodo di tempo. Mentre l’attore ha rifiutato di dire di cosa trattasse la trama (“perché dà inizio a un’intera cosa [online]”), ha spiegato il suo pensiero dietro al lavoro su di essa e perché alla fine non ha funzionato.

“Quello che posso dirti è che è stata la HBO a venire da me e a dirmi: ‘Lo prenderesti in considerazione?'”, ha ricordato.

“La mia prima reazione è stata ‘no’. E poi ho pensato che potesse esserci una storia interessante e importante sul soldato dopo la guerra. Ho pensato che potesse esserci ancora qualcosa da dire e una storia da raccontare in modo piuttosto limitato. Abbiamo trascorso un paio d’anni avanti e indietro per svilupparlo. E semplicemente non… niente ci ha entusiasmato abbastanza. Alla fine, mi sono tirato indietro e ho detto: “Penso che se continuiamo a spingerci oltre e a svilupparlo potremmo finire con qualcosa che non va bene. Ed è l’ultima cosa che vogliamo tutti”.

Nella serie, Kit ha interpretato il ruolo di Jon Snow.