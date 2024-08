Michael Keaton commenta sulla cancellazione di ‘Batgirl’: una risposta nonchalante

L’attore Michael Keaton ha parlato del film ‘Batgirl’ che è stato cancellato, in cui avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Bruce Wayne, secondo un rapporto di Deadline. “Non mi importava più di tanto,” ha detto Keaton, aggiungendo, “Grande, divertente, bel compenso.”

Il film ‘Batgirl’ era diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Keaton ha espresso la sua simpatia per i registi. “Mi piacciono quei ragazzi. Sono bravi ragazzi. Faccio il tifo per loro,” ha aggiunto. “Voglio che abbiano successo, e penso che si siano sentiti molto male, e questo mi ha fatto sentire male. Io? Sto bene.”

Keaton ha interpretato per la prima volta il supereroe nel film di Tim Burton ‘Batman’ nel 1989 e ha ripreso il ruolo in ‘The Flash’ nel 2023. Oggi è considerato uno dei più grandi attori ad aver interpretato il Cavaliere Oscuro, un’eredità che accredita a Burton. “Ha cambiato tutto,” ha aggiunto Keaton. “Non posso necessariamente dirlo, ma c’è una forte possibilità che non ci sia un Universo Marvel, né un Universo DC, senza Tim Burton. Era dubitato e messo in discussione.”

Nell’agosto 2022, la Warner Bros. ha annunciato che ‘Batgirl’ non sarebbe andato avanti, e la protagonista Leslie Grace ha condiviso la notizia con i suoi fan attraverso un post su Instagram.

“Querida familia! Sulla scia delle recenti notizie riguardanti il nostro film ‘Batgirl,’ sono orgogliosa dell’amore, del duro lavoro e dell’intenzione che tutto il nostro incredibile cast e la stacanovista troupe hanno messo in questo film per 7 mesi in Scozia. Mi sento fortunata di aver lavorato con assoluti grandi e di aver instaurato relazioni per una vita durante il processo! A ogni fan di Batgirl—GRAZIE per l’amore e la fiducia, permettendomi di prendere il mantello e diventare, come ha detto Babs, ‘la mia dannata eroina!’ Batgirl per sempre!” ha scritto Leslie Grace, come riportato da Deadline.