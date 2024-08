RITORNO AL PASSATO: Quando la canzone vincitrice dell’Oscar di RRR ‘Naatu Naatu’ è stata girata nella residenza ufficiale di Volodymyr Zelenskyy

Mentre il primo ministro Narendra Modi visita l’Ucraina, è un buon momento per ricordare un momento cinematografico speciale nella recente storia del paese. Solo pochi anni fa, l’iconica canzone ‘Naatu Naatu’ del film RRR è stata girata nella residenza ufficiale del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, pochi mesi prima che scoppiasse la guerra nella regione.

La canzone è diventata poi una sensazione globale, vincendo l’Oscar per la migliore canzone originale nel 2023 e ottenendo un Golden Globe nella stessa categoria, un primato per una canzone asiatica.

Nel frattempo, Modi ha visitato venerdì l’esposizione multimediale Martyrologist sui bambini al Museo Nazionale di Storia dell’Ucraina a Kyiv. È stato accompagnato da Volodymyr Zelenskyy, presidente dell’Ucraina.

Il primo ministro Modi è stato profondamente toccato dall’esposizione commovente allestita in memoria dei bambini che hanno perso la vita nel conflitto. Ha espresso il suo dolore per la tragica perdita di giovani vite e, in segno di rispetto, ha posato un giocattolo in loro memoria, secondo un comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri.

In precedenza, il PM Modi ha reso omaggio a Mahatma Gandhi presso la sua statua nella capitale ucraina, Kyiv, sottolineando la rilevanza del messaggio di pace di Mahatma Gandhi per costruire una società armoniosa.

Il primo ministro ha sottolineato la rilevanza senza tempo del messaggio di pace di Mahatma Gandhi per costruire una società armoniosa. Ha notato che il percorso indicato dal Mahatma offre soluzioni alle sfide globali attuali, secondo un comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri.

La statua di Mahatma Gandhi, situata nel parco ‘Oasi di Pace’ a Kyiv, serve come faro di speranza e pace per l’umanità. Il primo ministro ha anche condiviso una foto sul suo account X e ha detto: “Ho reso omaggio a Mahatma Gandhi a Kyiv. Gli ideali di Bapu sono universali e danno speranza a milioni di persone. Possiamo tutti seguire il percorso che ha mostrato all’umanità.”

È significativo notare che il PM Narendra Modi è arrivato a Kyiv venerdì mattina, segnando la prima visita di un primo ministro indiano in Ucraina. La visita assume un’importanza ancora maggiore poiché avviene in un momento in cui la regione si trova nel mezzo di un conflitto.

Al suo arrivo all’Hotel Hyatt di Kyiv, il PM Modi ha ricevuto un’accoglienza calorosa dalla comunità indiana, con molti studenti in attesa del suo arrivo, sperando di vedere il Primo Ministro.