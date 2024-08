Ryan Reynolds e Blake Lively stabiliscono record al botteghino come prima coppia sposata a dominare le classifiche USA in 30 anni

In un’impresa rara per Hollywood, Ryan Reynolds e Blake Lively hanno entrambi conquistato i primi posti al botteghino statunitense, segnando la prima volta in 34 anni che una coppia sposata ha ottenuto tale successo simultaneamente. L’ultimo blockbuster Marvel di Reynolds, Deadpool & Wolverine, ha continuato a dominare i cinema, incassando 54,2 milioni di dollari nel fine settimana e superando la soglia del miliardo di dollari a livello globale.

Nel frattempo, il dramma romantico di Lively, It Ends With Us, ha avuto un debutto impressionante, guadagnando 50 milioni di dollari a livello nazionale.

Il successo di questa coppia cinematografica potente è paragonato a un “Barbenheimer” moderno, con entrambi i film che attraggono pubblici diversi ma prosperano insieme. Questo fenomeno ricorda un evento simile del 1990, quando Die Hard 2 di Bruce Willis e Ghost di Demi Moore dominavano il botteghino.

Tuttavia, non tutti i film hanno avuto lo stesso successo. Borderlands, un adattamento da 120 milioni di dollari di un videogioco diretto da Eli Roth, ha flopato con solo 8,8 milioni di dollari nel fine settimana d’apertura. Nonostante la presenza di attori noti come Cate Blanchett, Kevin Hart e Jack Black, il film ha subito notevoli ritardi e riprese aggiuntive dal momento in cui è stato girato nel 2021 e ha ricevuto recensioni negative, ottenendo solo il 10% su Rotten Tomatoes.

Deadpool & Wolverine, con Hugh Jackman nel ruolo di co-protagonista, continua a battere record, diventando il secondo film classificato R a superare la soglia del miliardo di dollari, dopo Joker del 2019. Con il suo successo continuo, ora è uno dei film Marvel con il maggior incasso di sempre.

Blake Lively, che ha fatto un cameo in Deadpool & Wolverine, è la protagonista e produttrice di It Ends With Us, basato sul best-seller di Colleen Hoover. Il film, che è costato 25 milioni di dollari per essere prodotto, segue la storia di Lily Bloom, una fioraia di Boston che naviga in relazioni romantiche complesse. La forte performance del film, combinata con la positiva accoglienza del pubblico, suggerisce che potrebbe continuare a fare bene durante il periodo più lento di agosto al botteghino.

Reynolds e Lively hanno persino abbracciato la competizione amichevole tra i loro film, con Reynolds che partecipa in modo giocoso ai contenuti promozionali che mettono in risalto i loro successi doppi. Per Lively, questa strategia ha dato i suoi frutti, poiché It Ends With Us ha superato ampiamente le previsioni iniziali al botteghino.

I numeri del botteghino del fine settimana sono stati i seguenti:

• Deadpool & Wolverine: 54,2 milioni di dollari

• It Ends With Us: 50 milioni di dollari

• Twisters: 15 milioni di dollari

• Borderlands: 8,8 milioni di dollari

• Despicable Me 4: 8 milioni di dollari

• Trap: 6,7 milioni di dollari

• Inside Out 2: 5 milioni di dollari

• Harold and the Purple Crayon: 3,1 milioni di dollari

• Cuckoo: 3 milioni di dollari

• Longlegs: 2 milioni di dollari

Questo straordinario risultato di Ryan Reynolds e Blake Lively non solo mette in evidenza i loro talenti individuali, ma consolida anche il loro status come una delle coppie più potenti di Hollywood.