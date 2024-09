Assad Nomina l’Ex-Ministro Jalali Come Nuovo Capo del Governo Siriano Tra le Sanzioni dell’UE

Sabato, il presidente siriano Bashar Assad ha annunciato la nomina di Mohammed Ghazi Jalali, ex-ministro delle Comunicazioni, come nuovo capo del governo, secondo i media statali. Questa mossa segue le elezioni parlamentari tenutesi a luglio.

Sanzioni e Controversie Attorno a Jalali

Jalali, 55 anni, è sotto sanzioni dell’Unione Europea da ottobre 2014 a causa del suo coinvolgimento nella dura repressione del governo durante il conflitto siriano, che ha causato quasi mezzo milione di morti dal 2011. L’UE ha condannato Jalali per il suo ruolo nella repressione violenta del regime contro i civili. È stato ministro delle Comunicazioni da agosto 2014 per quasi due anni.

Governo di Uscita in Ruolo di Cura

Il governo uscente ha operato come governo provvisorio dalle elezioni di metà luglio, e il calendario per Jalali per costituire un nuovo gabinetto rimane incerto.

Panoramica delle Sanzioni dell’UE

Dall’inizio del conflitto siriano nel 2011, l’UE ha imposto varie sanzioni alla Siria. Queste misure includono un divieto di importazione di petrolio, restrizioni sugli investimenti, un congelamento degli attivi della banca centrale detenuti all’interno dell’UE e limiti all’esportazione di tecnologie e attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione civile o la sorveglianza.