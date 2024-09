Boko Haram attacca un villaggio nigeriano, uccidendo 81 persone

I presunti militanti di Boko Haram hanno lanciato un brutale attacco contro un villaggio nel nord-est della Nigeria domenica pomeriggio, uccidendo almeno 81 persone, ha riferito Al Jazeera.

Gli aggressori hanno anche incendiato case e attività commerciali. Secondo il funzionario locale Bulama Jalaluddeen, il numero confermato delle vittime è di 81, anche se Modu Mohammed, residente a Mafa, ha detto che il numero effettivo potrebbe essere superiore a 100, con alcuni corpi ancora da scoprire.

Secondo Dungus Abdulkarim, portavoce della polizia dello stato di Yobe, i terroristi hanno ucciso diverse persone e incendiato case e attività commerciali. Tuttavia, devono ancora determinare quante persone sono state uccise nell’attacco.

Abdulkarim ha detto che l’attacco è stato probabilmente una rappresaglia per l’uccisione di due membri di Boko Haram da parte di vigilantes locali. Sono ancora in corso i lavori per determinare il numero esatto delle vittime.

L’attacco ha coinvolto circa 150 militanti armati di fucili e lanciarazzi, arrivati ​​a bordo di più di 50 motociclette.

Nel frattempo, lo Stato di Yobe, dove si trova il villaggio, soffre da tempo di un’insurrezione di Boko Haram, che ha causato innumerevoli morti e sfollati negli ultimi 15 anni.