Chi è il fratellastro di Barack Obama, perché Malik Obama sostiene Trump?

In vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, l’imprenditore keniota-americano e fratellastro dell’ex presidente Barack Obama ha recentemente annunciato il suo sostegno al candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump.

Rivolgendosi a X, Malik Obama ha dichiarato “Sono Malik Obama. Sono un repubblicano registrato e voterò per il presidente Donald Trump”.

Questo sostegno arriva in mezzo all’intrigo suscitato da una foto virale che ritrae la famiglia lontana di Tim Walz con le magliette “Walz’s For Trump”, aggiungendo un livello di complessità alla decisione di Malik Obama.

In precedenza, Malik Obama aveva già sostenuto Trump contro i candidati democratici sostenuti dal suo fratellastro, tra cui Joe Biden e Hillary Clinton.

In un’intervista con il New York Post, ha espresso la sua ammirazione per Trump, dicendo “Mi piace Trump perché parla con il cuore. Make America Great Again è uno slogan fantastico; mi piacerebbe incontrarlo”.

Perché Malik Obama sostiene Donald Trump?

Nel frattempo, Malik Obama ha definito Barack Obama una “profonda delusione” e ha incolpato Hillary Clinton per la sua disaffezione nei confronti del Partito Democratico. È stato anche ospite agli eventi della campagna di Trump, come nel 2016, e ha ribadito il suo sostegno, dicendo che è “ancora al 110% con Trump”.

Un tempo testimone di nozze di Barack Obama con Michelle Robinson nel 1992 e che aveva persino visitato la Casa Bianca durante la presidenza del fratellastro, il sostegno di Malik è cambiato dopo che ha percepito Barack Obama come egocentrico.

Nel 2022, Malik Obama ha affermato “Sono rimasto con Barack Obama per tutta la sua presidenza, finché non ho capito che pensava solo a se stesso. È stato allora che l’ho abbandonato per il presidente Trump”.

Inoltre, ha anche espresso le sue opinioni conservatrici su questioni sociali come il matrimonio tra persone dello stesso sesso e l’aborto sui social media.

Rispondendo alla promessa di Trump di trattamenti di fecondazione in vitro gratuiti se rieletto, Malik Obama ha detto “Vogliamo più bambini. Il mio presidente”.

Brevi informazioni su Malik Obama

Uomo d’affari e filantropo keniota-americano, Malik Obama è noto per i suoi sorprendenti appoggi politici e le controversie personali.

Nato in Kenya e ora cittadino statunitense, Malik è l’ambasciatore principale di Puppet, uno strumento di gestione della configurazione software. La sua carriera negli Stati Uniti include ruoli in organizzazioni importanti come la Croce Rossa americana, Lockheed Martin e Fannie Mae.

Una volta si è candidato a governatore a Siaya, in Kenya, la città natale di suo padre, ma ha ricevuto solo l’1% dei voti. Nonostante questa battuta d’arresto, le ambizioni di Malik continuano in entrambi i continenti.

La sua vita personale è stata segnata da controversie. Mentre i rapporti del 2012 suggerivano che avesse dodici mogli, Malik ha chiarito di averne tre.

Nel frattempo, la sua relazione con Barack Obama è stata piena di tensione. Un tempo membro stretto della famiglia e testimone di nozze di Barack, il loro legame si è deteriorato nel tempo.

Inoltre, ha anche criticato Barack per non aver supportato la sua fondazione e ha espresso insoddisfazione per vari aspetti della presidenza di Barack, tra cui le azioni degli Stati Uniti in Libia.