Colt Gray, tiratore scolastico della Georgia, mostrato in una foto dell’annuario; la famiglia afferma che è stato trascurato dagli adulti

Il sospettato di 14 anni nel recente episodio di sparatoria scolastica in Georgia, Colt Gray, è stato identificato pubblicamente con la pubblicazione di una foto dell'annuario del 2022 che lo mostra con una maglietta rossa dei Georgia Bulldogs. L'immagine, che ritrae Gray all'età di circa 12 o 13 anni, è stata condivisa dai mezzi di comunicazione dopo i tragici eventi presso l'Apalachee High School di Winder.

Il sospettato di 14 anni nel recente episodio di sparatoria scolastica in Georgia, Colt Gray, è stato identificato pubblicamente con la pubblicazione di una foto dell’annuario del 2022 che lo mostra con una maglietta rossa dei Georgia Bulldogs. L’immagine, che ritrae Gray all’età di circa 12 o 13 anni, è stata condivisa dai mezzi di comunicazione dopo i tragici eventi presso l’Apalachee High School di Winder.

Gray, che ora affronta accuse di reati gravi, avrebbe aperto il fuoco nella scuola il 4 settembre, provocando la morte di due studenti e due insegnanti. Le autorità lo hanno arrestato poco dopo la sparatoria. Il giovane è accusato di quattro capi di omicidio di primo grado in relazione alla strage.

Secondo i rapporti, la zia di Gray, Annie Brown, ha parlato delle difficoltà del nipote, affermando che stava “implorando aiuto a tutti intorno a lui”. Ha suggerito che il giovane aveva problemi di salute mentale non specificati e ha criticato gli adulti nella sua vita per non aver affrontato le sue necessità. “Gli adulti intorno a lui lo hanno deluso”, ha dichiarato Brown al Washington Post.

A difesa del nipote, Brown ha postato su Facebook, esortando le persone a essere considerate: “Controlla te stesso prima di parlare di un bambino che non ha mai chiesto di affrontare la merda che vedeva quotidianamente.” Un parente ha anche espresso sostegno, dicendo: “Colt non ha mai chiesto quello che ha vissuto – sono con te al 1000000%.”

Gray era precedentemente iscritto alla Haymon-Morris Middle School nella contea di Barrow e ha iniziato le lezioni di nona classe all’Apalachee High School il 1° agosto. L’FBI ha riferito che Gray era stato oggetto di un’indagine nel maggio 2023 a causa di minacce legate a sparatorie scolastiche.

(Questa è una storia in fase di sviluppo)