Con l’avvicinarsi della data delle elezioni statunitensi, gli investitori di tutto il mondo stanno monitorando da vicino l’esito del voto nella democrazia più antica del mondo. I risultati potrebbero influenzare anche l’economia indiana, in particolare se la leadership cambia approccio rispetto alle politiche economiche che riguardano il paese.

Secondo un rapporto di PhillipCapital, una vittoria di Trump potrebbe portare a politiche sui visti di lavoro più rigide a causa della sua ferma posizione sull’immigrazione, creando sfide per le aziende IT indiane.

Tuttavia, il rapporto ha osservato che “a prima vista, l’impatto sembra più severo se Trump vince, considerando la sua posizione anti-immigrazione. Tuttavia, le aziende IT indiane hanno cercato di ridurre questo rischio assumendo più lavoratori locali nei mercati onsite, facendo affidamento su subappaltatori e aprendo più centri di consegna nearshore.”

Nel settore automobilistico, il rapporto suggerisce che la domanda di componenti per veicoli elettrici (EV) da parte dei fornitori indiani potrebbe diminuire a breve termine a causa di una potenziale riduzione degli incentivi per le EV sotto Trump.

Tuttavia, ciò potrebbe anche stimolare un passaggio verso veicoli ibridi, stabilizzando la domanda nel medio termine. Inoltre, i piani di spesa per infrastrutture e manifattura di Trump, che includono l’incremento della produzione di camion di classe 8, probabilmente avvantaggeranno i produttori indiani di componenti automobilistici.

Nel settore energetico, la preferenza di Trump per i combustibili fossili rispetto alle energie rinnovabili potrebbe portare a un aumento della produzione di petrolio greggio e gas naturale negli Stati Uniti, facendo scendere i prezzi dell’energia a livello globale. Prezzi del petrolio più bassi sarebbero benefici per i raffinatori e i consumatori indiani, mentre l’aumento della produzione di gas naturale potrebbe presentare opportunità di contratti a lungo termine per le aziende energetiche indiane.

Sia Trump che la vice presidente Kamala Harris hanno mostrato sostegno per una strategia indo-pacifica robusta, vedendo l’India come un contrappeso cruciale alla Cina. Mentre si prevede che Harris enfatizzi una cooperazione in difesa più profonda, l’approccio di Trump sarà probabilmente più transactionale, focalizzandosi sulle vendite di armi e sui guadagni strategici.

Il rapporto afferma: “Si prevede che Harris manterrà l’accento dell’amministrazione Biden su una cooperazione in difesa più profonda, mentre l’approccio di Trump potrebbe essere più transactionale, centrato sulle vendite di armi e sui guadagni strategici. Inoltre, la dura posizione di Trump sulla Cina si allineerebbe con gli interessi strategici dell’India nel contrastare la Cina, accelerando potenzialmente le partnership nel settore della difesa.”

Per quanto riguarda il settore delle materie prime e dei metalli, i piani di spesa per le infrastrutture di Trump, che potrebbero includere progetti come la costruzione di un muro al confine e la protezione delle industrie nazionali, dovrebbero aumentare la domanda di metalli. La sua attenzione ai combustibili fossili probabilmente porterebbe a un incremento della spesa in conto capitale nel settore petrolifero e del gas, avvantaggiando le aziende indiane di metalli e tubi.

Inoltre, il rapporto ha evidenziato che la prevista spinta di Trump per tariffe più alte sui beni cinesi potrebbe creare opportunità per settori indiani come tessuti, componenti auto ed elettronica di consumo, migliorando la loro competitività nel mercato statunitense. Questo cambiamento potrebbe anche incoraggiare i flussi di investimenti diretti esteri (IDE) verso l’India, mentre le aziende cercano alternative alla Cina per la produzione e gli investimenti.

Le elezioni statunitensi attirano costantemente una notevole attenzione a causa della dimensione economica e del potere geopolitico del paese. Con la conclusione del mandato quadriennale dell’attuale presidente democratico, le elezioni sono programmate per il 5 novembre e i risultati avranno probabilmente ripercussioni di vasta portata per l’India e la sua economia.