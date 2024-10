Le elezioni negli Stati Uniti sono alle porte. Ancora una volta, i due grandi partiti del paese si sfideranno per assicurarsi il potere supremo. Questo articolo esplorerà le credenze, i leader prominenti e la storia dei due principali partiti degli Stati Uniti d’America: i Democratici e i Repubblicani.

Distinzione Generale

Principalmente, si crede che i Democratici siano visti come i liberali e i Repubblicani siano visti come i conservatori. I Democratici credono in un maggiore coinvolgimento del governo nella definizione delle politiche economiche, sostenendo le normative e i programmi di welfare sociale. Al contrario, i Repubblicani credono che sia necessaria una minima intervento del governo per il benessere economico. Questo punto di vista contrario è determinato dalla loro posizione sulle politiche fiscali. I Democratici sostengono una tassa progressiva per finanziare il ruolo ampliato del governo. Nel frattempo, i Repubblicani supportano tasse più basse per tutti.

I Repubblicani credono di dover destinare il massimo dei budget all’esercito. Perseguono aggressivamente gli interessi della sicurezza nazionale, fino al punto di essere pronti a essere l’attore unilaterale, mentre i Democratici contraddicono di nuovo credendo nel multilateralismo. In termini di questioni sociali, i Democratici cercano più libertà rispetto ai Repubblicani, che credono nel seguire un percorso tradizionale, sostenendo l’intervento del governo in tali situazioni.

In termini di dominio geografico, i Democratici governano le grandi città, mentre i Repubblicani sono popolari nelle regioni rurali.

Credenze dei Partiti Politici

Democratici

I Democratici sono conosciuti come i liberali che credono nelle politiche progressive. Credono nell’uguaglianza sociale ed economica, favorendo un maggiore intervento del governo nell’economia, ma opponendosi al coinvolgimento delle attività private non economiche dei cittadini. I Democratici lottano per i diritti civili e di base delle minoranze, garantendo la sicurezza degli individui. I programmi di welfare sociale sono sostenuti dai Democratici, inclusi Medicaid e buoni alimentari. Per finanziare tali programmi di welfare, i Democratici sostengono una tassa progressiva. Inoltre, i Democratici credono nella protezione dell’ambiente, si oppongono alla violenza armata, alle leggi sugli immigrati liberali e ai diritti dei lavoratori.

Repubblicani

Sebbene i fondatori del Partito Repubblicano abbiano respinto il diritto degli stati e dei territori di consentire la schiavitù, il partito moderno generalmente sostiene i diritti degli stati rispetto all’autorità federale nella maggior parte dei casi e si oppone al coinvolgimento federale in aree tradizionalmente governate da stati e località, come la polizia e l’istruzione. Come il Partito Democratico, il Partito Repubblicano è altamente decentralizzato, risultando in punti di vista diversi su alcune questioni. Tuttavia, tende a essere più ideologicamente unito a livello nazionale rispetto al Partito Democratico.

I Repubblicani sostengono tasse ridotte come un mezzo per aumentare l’economia con la libertà economica individuale. Si oppongono a una regolamentazione estesa dell’economia da parte del governo, ai programmi sociali finanziati dal governo e alle politiche mirate a rafforzare i diritti dei lavoratori. Molti Repubblicani, anche se non tutti, supportano una maggiore regolamentazione governativa della vita privata e non economica dei cittadini in alcune aree, come l’aborto. Tuttavia, la maggior parte dei Repubblicani si oppone fermamente alla legislazione sul controllo delle armi. I Repubblicani sono generalmente più inclini rispetto ai Democratici a sostenere la preghiera organizzata nelle scuole pubbliche e a opporsi al riconoscimento legale dei diritti uguali per gay e lesbiche.

Codici Colore del Partito

Tradizionalmente, in Gran Bretagna, il colore blu è utilizzato per i Conservatori e il colore rosso è utilizzato per i Repubblicani. La pratica di utilizzare colori per rappresentare i partiti politici ha guadagnato popolarità attraverso i notiziari televisivi che impiegavano mappe a colori durante le elezioni presidenziali. Tuttavia, non c’era standardizzazione, poiché diversi media utilizzavano vari schemi di colore.

Durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2000, e il prolungato processo per determinare il vincitore, i principali media hanno assegnato il rosso ai Repubblicani e il blu ai Democratici. Queste associazioni di colori sono diventate da allora durature. La codifica dei colori che riconosciamo oggi è stata stabilita durante le elezioni del 2000, in particolare dopo che il New York Times e USA Today hanno rilasciato le loro prime mappe elettorali a colori. Secondo il senior graphics editor Archie Tse, il Times ha scelto il rosso per i Repubblicani perché “il rosso inizia con ‘r’, e Repubblicano inizia con ‘r’,” rendendolo un abbinamento più naturale. L’elezione, che si è protratta fino a metà dicembre, ha consolidato l’associazione dei Democratici con il blu e dei Repubblicani con il rosso—marchi che probabilmente rimarranno per il prossimo futuro.

Figure Prominenti

Democratici

I presidenti democratici prominenti includono Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson e Barack Obama. Franklin D. Roosevelt (FDR) è noto non solo come figura democratica, ma anche come il presidente che ha servito più a lungo nella storia degli Stati Uniti, ricoprendo l’incarico per quattro mandati dal 4 marzo 1933 al 12 aprile 1945, per un totale di 12 anni. La sua leadership durante la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale ha avuto un impatto duraturo sul paese, e il suo lungo mandato ha portato all’adozione del 22° Emendamento, che limita i presidenti a due mandati.

Nel 2016, Hillary Clinton ha fatto la storia come la prima donna a ottenere la nomination presidenziale di un importante partito statunitense, anche se ha perso le elezioni. Shirley Chisholm è diventata la prima donna afroamericana eletta al Congresso nel 1968, e nel 2007, Nancy Pelosi è diventata la prima donna presidente della Camera.

Presidenti Democratici Totali: 16

Presidente con il Mandato Più Lungo: Franklin D. Roosevelt (FDR) ha servito come presidente per 12 anni, dal 4 marzo 1933 al 12 aprile 1945. È l’unico presidente degli Stati Uniti ad aver servito più di due mandati e ha guidato il paese durante la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale.

Repubblicani

I presidenti repubblicani prominenti includono Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan e George W. Bush. Sebbene molti presidenti repubblicani abbiano completato due mandati, nessuno ha superato il limite di otto anni stabilito dal precedente di George Washington e successivamente formalizzato dal 22° Emendamento. Eisenhower, un eroe della Seconda Guerra Mondiale, ha servito dal 1953 al 1961, guidando la nazione attraverso un periodo di prosperità post-bellica e tensioni della Guerra Fredda.

Presidenti Repubblicani Totali: 19

Presidente con il Mandato Più Lungo: Dwight D. Eisenhower ha servito due mandati completi dal 20 gennaio 1953 al 20 gennaio 1961. Tuttavia, nessun presidente repubblicano ha servito più a lungo dei normali due mandati di 8 anni.

Il Presidente degli Stati Uniti con il Mandato Più Lungo di Sempre

Il presidente degli Stati Uniti con il mandato più lungo nella storia è Franklin D. Roosevelt, che ha ricoperto l’incarico per 12 anni, un mandato senza pari nella storia della nazione. Sebbene i partiti Democratico e Repubblicano abbiano dominato principalmente la presidenza, la storia americana iniziale ha visto leader provenienti da vari partiti ora estinti.

Le elezioni statunitensi si terranno il 5 novembre e i risultati saranno dichiarati il 6 novembre. Quest’anno Kamala Harris sta concorrendo per i Democratici e Donald Trump concorrerà rappresentando i Repubblicani.