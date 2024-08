Donald Trump si trova dietro un vetro antiproiettile dal tentato omicidio

Donald Trump ha tenuto il suo primo comizio all’aperto dal tentato omicidio subito, dove ha preso di mira la sua crescente rivale democratica, Kamala Harris, durante un evento in North Carolina mercoledì. Parlando dietro un vetro antiproiettile in un museo dell’aviazione, Trump, 78 anni, ha definito Harris come “la persona di sinistra più radicale” a candidarsi alla presidenza, avvertendo che se dovesse vincere a novembre, “milioni di posti di lavoro scompariranno da un giorno all’altro.”

Ha inoltre affermato che una vittoria di Harris potrebbe portare a un conflitto globale, dicendo: “Se la compagna Kamala vincerà questo novembre, la Terza Guerra Mondiale è praticamente garantita.”

Il comizio, tenuto davanti a aerei da guerra d’epoca, è stato anche un’opportunità per Trump di riaffermare la sua supremazia nell’organizzazione di eventi su larga scala, poiché Harris ha attirato enormi folle da quando ha sostituito Joe Biden alla testa del biglietto democratico. È stato il primo grande evento all’aperto di Trump dal momento che è stato leggermente ferito in un tentato omicidio durante un comizio a Butler, Pennsylvania, un mese prima, dove un partecipante è stato ucciso prima che l’aggressore fosse colpito da un tiratore scelto dei servizi segreti.

Nonostante le raccomandazioni dei servizi segreti di tenere eventi in ambienti interni più controllati, Trump ha continuato a tenere comizi, inclusi circa una dozzina di raduni al chiuso. Mercoledì, sia Trump che il suo candidato alla vicepresidenza, J.D. Vance, hanno parlato dietro uno schermo antiproiettile, rivolgendosi alla folla ad Asheboro. In un momento, Trump è sceso dal palco per assistere un partecipante con un problema medico, sottolineando il suo legame con il pubblico.

Le folle sono sempre state centrali per l’immagine politica di Trump, ritraendolo come un leader populista. Durante la sua presidenza, ha costantemente tenuto grandi comizi, anche nella fase preelettorale, utilizzandoli per proiettare forza e contrastare il suo approccio con quello più sobrio di Biden.

Tuttavia, la strategia di Trump ha subito un colpo il 21 luglio, quando Biden si è ritirato inaspettatamente dalla corsa e ha sostenuto Harris, portando a un aumento di sostegno per lei. La capacità di Harris di attrarre grandi folle, spesso superiori a 10.000 persone, è diventata un evidente cambio di momentum. I suoi recenti comizi, incluso uno a Milwaukee, hanno attirato molta attenzione, eguagliando o superando le folle che Trump aveva conteggiato come un elemento chiave della sua campagna.

La North Carolina, uno stato decisivo per le elezioni del 5 novembre, è tra i principali campi di battaglia dove la corsa è molto contestata. L’esito dell’elezione sarà determinato dal Collegio Elettorale, con i candidati che concentrano i loro sforzi sui pochi stati in cui la gara è più competitiva.