Elon Musk: ‘Aumento Il Mio Rischio Di Essere Assassinato’ Per Il Supporto A Trump

Elon Musk, noto per le sue opinioni schiette e la sua significativa presenza nell’industria tecnologica, sta ora apertamente sostenendo il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump. Tuttavia, la sua posizione audace ha portato a un’accusa scioccante: Musk afferma che i media mainstream stanno attivamente incoraggiando il suo assassinio a causa del suo coinvolgimento politico.

Durante un comizio in Pennsylvania, uno stato chiave sul campo di battaglia, Musk ha espresso le sue preoccupazioni riguardo ai rischi personali che sta affrontando per essere coinvolto in politica. “Sto aumentando il mio rischio di essere assassinato impegnandomi in politica. Quindi, aumentare drammaticamente il mio rischio di essere assassinato e impegnarmi in politica non è ciò che voglio fare,” ha detto Musk nel suo intervento. Ha sottolineato che, sebbene non abbia un “desiderio di morte”, le poste in gioco sono troppo alte per rimanere in silenzio. “Sento davvero di non avere altra scelta che farlo, e questa è la ragione,” ha aggiunto.

Dopo il comizio, Musk è intervenuto su X e ha condiviso un video del suo discorso in Pennsylvania, scrivendo: “Con i loro incessanti articoli di attacco, i media mainstream stanno attivamente incoraggiando l’assassinio di @realDonaldTrump e ora anche il mio.”

Sostegno Finanziario Alla Campagna Di Trump

Il supporto di Musk per Trump va oltre le semplici approvazioni pubbliche. Si riporta che il magnate della tecnologia ha contribuito con almeno 70 milioni di dollari per sostenere la campagna dell’ex presidente. Oltre a questo contributo finanziario, Musk ha lanciato un’iniziativa unica attraverso il suo comitato d’azione politica (PAC), offrendo incentivi finanziari significativi agli elettori.

Il PAC di Musk, America PAC, ha promesso di donare 1 milione di dollari a chi firma una petizione a sostegno del Primo e del Secondo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, mirati a proteggere la libertà di espressione e il diritto di possedere armi. Il PAC ha anche avviato un tour di registrazione degli elettori in Pennsylvania, con l’obiettivo di mobilitare gli elettori a sostegno di Trump. Il gruppo sta puntando anche a stati chiave al di là della Pennsylvania, sperando di influenzare gli elettori di stati decisivi.

Sfruttare Gli Incentivi Finanziari Per Il Coinvolgimento Politico

Non è la prima volta che Musk offre ricompense finanziarie in un contesto politico. In precedenza, ha utilizzato X per offrire 47 dollari e successivamente 100 dollari a chiunque riferisse altri per firmare la petizione a sostegno della campagna di Trump. Questa strategia rappresenta un approccio non convenzionale al coinvolgimento degli elettori, che unisce incentivi finanziari all’attivismo politico.

Il coinvolgimento di Musk nelle elezioni del 2024 ha suscitato sorpresa, data la sua enorme influenza e ricchezza. Mentre alcuni lo vedono come un disruptor necessario nel panorama politico, altri criticano le sue azioni, sostenendo che la sua influenza finanziaria senza precedenti possa distorcere i processi democratici.

Con l’avvicinarsi della corsa presidenziale del 2024, il ruolo di Musk rimarrà probabilmente un punto di contesa, con le sue affermazioni di minacce alimentate dai media e il suo sostegno finanziario a Trump che aggiungono solo dramma politico.