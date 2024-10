Esplosione all’aeroporto di Karachi: 2 lavoratori cinesi uccisi, altri feriti.

L'esplosione, avvenuta intorno alle 23:00, ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza dei cittadini stranieri nel Paese, in particolare di quelli coinvolti in importanti progetti infrastrutturali.

Un’esplosione devastante all’esterno dell’Aeroporto di Karachi, in Pakistan, nella notte di domenica ha provocato la morte di due lavoratori cinesi e ha lasciato almeno otto persone ferite. L’esplosione, avvenuta intorno alle 23:00, ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza dei cittadini stranieri nel Paese, in particolare di quelli coinvolti in importanti progetti infrastrutturali.

Dettagli dell’attacco

Secondo i funzionari del Pakistan e della Cina, l’esplosione è stata collegata a una cisterna di petrolio che è esplosa all’esterno dell’aeroporto, il più grande del Paese. L’Ambasciata cinese ha confermato che un convoglio che trasportava personale della Port Qasim Electric Power Company (Private) Limited è stato attaccato. La dichiarazione dell’Ambasciata ha indicato che, oltre alle due vittime, un altro cittadino cinese è rimasto ferito e ci sono state vittime anche tra i pakistani presenti durante l’incidente.

Il Ministro degli Interni provinciale, Zia Ul Hassan, ha dichiarato in un’intervista all’emittente locale Geo che l’esplosione sembrava essere un attacco mirato contro gli stranieri, sottolineando i crescenti rischi affrontati dagli espatriati in Pakistan.

Reazioni e conseguenze

L’ Ambascita cinese ha condannato l’incidente, definendolo un “attacco terroristico” e ha sottolineato l’importanza di un’indagine approfondita per portare i responsabili davanti alla giustizia. La dichiarazione ha espresso condoglianze alle vittime e alle loro famiglie, invitando i cittadini cinesi in Pakistan a prendere le necessarie precauzioni di sicurezza in mezzo alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza.

“L’Ambasciata e i Consolati Generali cinesi in Pakistan condannano fermamente questo attacco terroristico ed esprimono profonde condoglianze alle vittime innocenti di entrambi i Paesi”, si legge nella dichiarazione.

Testimonianze e descrizione della scena

I video della scena mostrano un’immagine straziante, con fiamme che avvolgono diversi veicoli e una densa colonna di fumo che si alza nel cielo notturno. I testimoni hanno riferito che l’esplosione è stata così potente da scuotere le strutture dell’aeroporto vicino. Rahat Hussain, un dipendente del dipartimento dell’aviazione civile, ha raccontato l’intensità dell’esplosione, sottolineando il suo impatto profondo sull’area circostante.

Indagini ufficiali

Il vice ispettore generale dell’Est, Azfar Mahesar, ha dichiarato ai media che l’esplosione sembrava originarsi da una cisterna di petrolio. “Stiamo determinando la natura e le ragioni dell’esplosione. Ci vuole tempo,” ha affermato, indicando che sono in corso ulteriori indagini. Le autorità stanno lavorando per accertare la causa esatta e le circostanze dell’esplosione.

In risposta all’incidente, c’è stata una significativa presenza militare sul posto, che è stato transennato mentre gli ufficiali iniziavano le loro valutazioni e indagini. Sia il ministro degli Interni provinciale sia l’ispettore generale hanno visitato la scena, sebbene abbiano evitato di rilasciare dichiarazioni pubbliche alla stampa.

