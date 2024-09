Gli attacchi israeliani nella provincia siriana di Hama uccidono 16 persone, riferiscono i media locali

In uno sviluppo significativo dalla regione del Medio Oriente, Israele ha condotto attacchi nella provincia centrale siriana di Hama. Ciò ha causato 16 morti. Riportano i media siriani lunedì.

Citando una fonte medica, i media statali siriani SANA hanno riferito che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in diverse località vicino a Masyaf è aumentato a 16. Inoltre, ha lasciato 36 persone ferite. Con sei in condizioni critiche”, un aumento rispetto al conteggio precedente di 14.

Tuttavia, l’Osservatorio siriano per i diritti umani, un osservatorio di guerra, ha segnalato un bilancio delle vittime più alto. L’osservatorio di guerra conferma la morte di 25 persone. Tra cui cinque civili, quattro soldati e 13 siriani associati a gruppi filo-iraniani. Altri tre corpi rimangono non identificati.

Finora, l’esercito israeliano, che ha condotto numerosi attacchi in Siria dall’inizio della guerra civile nel 2011, ha scelto di non commentare l’ultimo attacco. Ma, ha sempre sottolineato, che non permetterà all’Iran di espandere la sua presenza nella regione.

In particolare, questi attacchi hanno preso di mira quei siti, dove sono di stanza gruppi pro-Iran ed esperti di sviluppo di armi.

Reagendo a questi attacchi, il ministero degli esteri siriano ha accusato Israele di cercare di “provocare un’ulteriore escalation nella regione”.

Nel frattempo, la frequenza dei raid israeliani in Siria è aumentata dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre a Israele, che ha innescato il conflitto in corso a Gaza, sebbene l’attività sia in qualche modo diminuita dopo un attacco del 1° aprile all’edificio consolare iraniano a Damasco.