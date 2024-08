Hezbollah lancia oltre 50 razzi contro le Alture del Golan Israeliane

Hezbollah ha lanciato oltre 50 razzi su abitazioni private nelle Alture del Golan, che sono sotto il controllo di Israele.

Questo ultimo attacco sembra essere una risposta a un attacco israeliano nella notte di martedì, che ha provocato una morte e 19 feriti. Nello stesso giorno, Hezbollah aveva lanciato oltre 200 proiettili contro Israele dopo un attacco israeliano a un deposito di armi di Hezbollah.

Dopo l’attacco sulle Alture del Golan, i soccorritori hanno trattato un uomo di 30 anni con ferite da schegge. Una residenza è andata a fuoco, ma i vigili del fuoco sono riusciti a evitare una catastrofe maggiore controllando una perdita di gas.

Nel frattempo, il conflitto tra Israele e Hezbollah si è intensificato negli ultimi 10 mesi, il che è ulteriormente complicato dalla guerra in corso tra Israele e Hamas a Gaza. Questo conflitto prolungato ha portato a più di 500 morti in Libano, principalmente militanti ma anche circa 100 civili, e 49 morti in Israele, di cui 23 soldati e 26 civili.