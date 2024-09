“I leader di Hamas pagheranno per questi crimini”: Biden indignato per gli omicidi dei prigionieri.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere stato “devastato e indignato” per il ritrovamento di sei corpi di ostaggi, incluso quello di un cittadino israeliano-americano dalla Striscia di Gaza.

Definendo lo sviluppo come “tragico” e “riprovevole”, Biden ha avvertito il 31 agosto che “i leader di Hamas pagheranno per questi crimini”, promettendo di continuare a lavorare senza sosta per un accordo che garantisca il rilascio degli ostaggi rimasti detenuti dal gruppo palestinese.

Il presidente degli Stati Uniti ha detto che le forze israeliane avevano recuperato sabato sei corpi di ostaggi detenuti da Hamas in un tunnel sotto la città di Rafah.

“Abbiamo ora confermato che uno degli ostaggi uccisi da questi crudeli terroristi di Hamas era un cittadino americano, Hersh Goldberg-Polin,” ha detto Biden in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca.

Il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), l’ammiraglio Daniel Hagari, è stato citato dal Times of Israel dicendo che i sei ostaggi recuperati da Rafah, nel sud della Gaza, erano stati “brutalmente assassinati” da Hamas poco prima dell’arrivo delle truppe dell’IDF.

Parlando con i giornalisti dopo aver lasciato una chiesa nel Delaware, Biden ha detto: “È ora che questa guerra finisca.” “Dobbiamo porre fine a questa guerra.”

La vice-presidente Kamala Harris ha dichiarato in un comunicato che Hamas “deve essere eliminato” e non può essere autorizzato a controllare Gaza.

Harris ha esteso le sue condoglianze ai genitori di Goldberg-Polin, Jon e Rachel, e ha dichiarato: “Non ho priorità più alta della sicurezza dei cittadini americani, ovunque essi si trovino nel mondo.

Il presidente Biden e io non vacilleremo mai nel nostro impegno per liberare gli americani e tutti coloro che sono tenuti in ostaggio a Gaza.”

“Hamas è un’organizzazione terroristica malvagia. Con questi omicidi, Hamas ha ancora più sangue americano sulle mani. Condanno fermamente la continua brutalità di Hamas, e così deve fare l’intero mondo. Dal massacro di 1.200 persone alla violenza sessuale, alla presa di ostaggi e a questi omicidi, la perversione di Hamas è evidente e orribile,” ha detto in una dichiarazione della Casa Bianca.

Goldberg Polin è stato tenuto in ostaggio mentre cercava di sfuggire ai terroristi che avevano infiltrato il festival musicale Nova e ha perso la mano in un’esplosione di granata durante gli attacchi del 7 ottobre.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato in un comunicato che il “cuore di tutta una nazione è ridotto in pezzi.” Ha detto che l’uccisione degli ostaggi “dimostra la disponibilità di Hamas a commettere crimini contro l’umanità.” Ha aggiunto che l’“obiettivo sacro” del paese era riportarli a casa.

A seguito degli attacchi di Hamas del 7 ottobre, Israele ha lanciato una guerra contro il gruppo palestinese, nella quale sono stati uccisi più di 1.200 israeliani e 250 sono stati presi in ostaggio, secondo le autorità israeliane, secondo i rapporti.