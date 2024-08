Il Canada imporrà una tariffa del 100% sui veicoli elettrici prodotti in Cina: Trudeau

Il Primo Ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato che il Canada introdurrà tariffe più alte sui veicoli elettrici (EV) prodotti in Cina e sull'acciaio cinese, come riportato da Global News, basato in Canada.

Ha fatto l’annuncio parlando ai giornalisti a Halifax lunedì. Durante il ritiro del gabinetto liberale, Trudeau ha dichiarato: “Tra poco introdurremo una tariffa del 100% sui veicoli elettrici prodotti in Cina e una tariffa del 25% sull’acciaio e sull’alluminio cinesi.”

Trudeau ha spiegato che questa decisione è stata presa per incentivare la produzione di veicoli elettrici in Canada. Questa mossa allinea il Canada ai recenti cambiamenti nella politica commerciale degli Stati Uniti, secondo il report di Global News.

All’inizio di maggio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un aumento delle tariffe sui veicoli elettrici cinesi dal 25% al 100% per quest’anno. Tuttavia, attualmente c’è solo un veicolo elettrico cinese disponibile negli Stati Uniti.

A giugno, il Ministro delle Finanze canadese Chrystia Freeland ha espresso preoccupazioni riguardo alle pratiche commerciali “sleali” della Cina nel settore della produzione di veicoli elettrici. Ha annunciato l’avvio di un processo di consultazione per esplorare potenziali misure di risposta, come riportato da Global News.

Freeland aveva accennato alle possibili restrizioni che il governo sta considerando. Attualmente, gli unici veicoli elettrici cinesi importati in Canada sono Teslas prodotte a Shanghai, secondo il report.

Freeland ha dichiarato: “Le potenziali azioni politiche su cui stiamo consultando includono una tassa sui dazi per le importazioni di veicoli elettrici cinesi ai sensi della Sezione 53 della Legge sulle Tariffe Doganali, modifiche ai veicoli idonei per gli incentivi federali esistenti per il Programma Veicoli a Zero Emissioni e potenzialmente restrizioni più ampie agli investimenti in Canada.”

All’inizio di maggio, Biden ha annunciato un aumento delle tariffe sulle importazioni cinesi in diversi settori strategici, secondo CNN.

L’aumento delle tariffe copre l’acciaio e l’alluminio importati, i semiconduttori legacy, i veicoli elettrici, i componenti delle batterie, i minerali critici, le celle solari, le gru e i prodotti medici. Le nuove tariffe—100% sui veicoli elettrici, 50% sui componenti solari e 25% su altri settori—saranno implementate nei prossimi due anni.

Lael Brainard, direttrice del National Economic Council della Casa Bianca, ha commentato: “La Cina sta utilizzando lo stesso piano che ha usato in passato per alimentare la propria crescita a spese degli altri.” Ha aggiunto: “La Cina è semplicemente troppo grande per seguire le proprie regole.”

Annunciando le nuove tariffe nel Rose Garden, Biden ha dichiarato di cercare una “competizione leale con la Cina, non un conflitto,” secondo CNN.

Ha sottolineato: “Il fatto è che i lavoratori americani possono lavorare e competere meglio di chiunque altro, purché la competizione sia leale,” e ha notato: “Per troppo tempo non è stata leale.”

