Il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti Sottolinea i Punti Chiave dei Colloqui sulla Crisi in Sudan

Gli Emirati Arabi Uniti hanno partecipato a discussioni sul Sudan tenutesi in Svizzera dal 14 al 23 agosto 2024. Questi incontri sono stati organizzati dagli Stati Uniti e co-ospitati da Arabia Saudita e Svizzera sotto il gruppo recentemente formato ALPS (Aligned to Advance Lifesaving and Peace in Sudan). Il formato di questi colloqui ha incluso rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti, degli Stati Uniti, dell’Egitto, dell’Arabia Saudita, della Svizzera, dell’Unione Africana e delle Nazioni Unite.

Alla fine dei colloqui, Lana Nusseibeh, Assistente del Ministro per gli Affari Politici presso il Ministero degli Affari Esteri e capo della delegazione degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato:

“La situazione umanitaria in Sudan è inaccettabile. Il bisogno di aiuti è urgente e le organizzazioni di soccorso devono essere in grado di raggiungere coloro che hanno bisogno, ovunque si trovino. Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha l’esperienza per prevenire e fermare la carestia. Il nostro messaggio a tutti i coinvolti è chiaro: permetteteli di lavorare.”

Ha aggiunto: “Negli ultimi dieci anni, gli Emirati Arabi Uniti hanno fornito oltre 3,5 miliardi di USD in aiuti umanitari per il Sudan, compresi 230 milioni di USD dall’inizio dell’attuale crisi. Rimaniamo completamente impegnati in tutti gli sforzi per supportare il popolo sudanese.”

“Il processo in Svizzera si basa sugli Accordi di Gedda e gli Emirati Arabi Uniti, insieme ad altri partecipanti, estendono la loro gratitudine all’Arabia Saudita per il suo continuo impegno in questa importante questione e agli Stati Uniti per i loro attivi sforzi diplomatici per affrontare la grave crisi umanitaria che il mondo sta attualmente affrontando.”

“Apprezziamo il nuovo formato di questi incontri negli ultimi 10 giorni. L’impegno di tutti i partecipanti ha già portato a reali miglioramenti per il popolo sudanese. Abbiamo concordato passi pratici per l’accesso umanitario e la protezione dei civili, compreso l’autorizzare l’ONU a utilizzare il valico di frontiera di Adre per entrare in Sudan e facilitare la consegna di aiuti a coloro che affrontano la carestia nel campo di Zamzam e in altre aree del Darfur. Sono stati fatti ulteriori impegni per accelerare l’accesso agli aiuti. Le RSF hanno anche assunto nuovi indirizzi per la protezione dei civili, coprendo violenze sessuali e di genere, reclutamento di minori e scomparse forzate.”

“Gli Emirati Arabi Uniti si sono concentrati particolarmente sulla creazione di un percorso all’interno del processo ALPS che integri le prospettive, gli obiettivi e le raccomandazioni delle donne sudanesi in tutte le iniziative di pace e umanitarie in Sudan. Continueremo le nostre consultazioni con le donne sudanesi, supporteremo i loro obiettivi e bisogni e sollecitiamo tutte le parti a proteggere i civili, comprese donne e ragazze, dalle violazioni del diritto umanitario internazionale, come la violenza sessuale.”

“Non abbiamo raggiunto la completa cessazione delle ostilità che avevamo mirato, che avrebbe posto fine al conflitto, e ci rammarichiamo che una parte abbia scelto di non partecipare a questi colloqui. Speriamo che questo cambi in futuro. Tuttavia, apprezziamo la diplomazia innovativa che ci ha permesso di concentrarci su risultati tangibili per il popolo sudanese.”

“Gli Emirati Arabi Uniti rimangono impegnati ad aiutare il popolo sudanese a ristabilire la pace nel loro paese e a garantire che ricevano gli aiuti e il supporto essenziali di cui hanno bisogno.”