Il Presidente degli Emirati Arabi Uniti e il Nuovo Consigliere Principale del Bangladesh Sottolineano l’Impegno per Migliorare i Rapporti

Il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha congratulato il Professor Muhammad Yunus per aver assunto i suoi nuovi incarichi di Consigliere Principale del governo provvisorio della Repubblica Popolare del Bangladesh.

Ha espresso la sua speranza che la leadership di Muhammad Yunus porti prosperità al suo paese e al suo popolo e ha sottolineato la sua disponibilità a collaborare nel prossimo periodo per promuovere gli interessi di entrambe le nazioni e realizzare le aspirazioni dei loro popoli per crescita e prosperità.

In risposta, Muhammad Yunus ha ringraziato Sheikh Mohamed bin Zayed per i suoi gentili sentimenti. Ha espresso la sua speranza per un continuo progresso e prosperità per gli EAU e ha confermato il suo impegno a rafforzare la cooperazione tra i due paesi, basandosi sulla loro forte e duratura relazione per un beneficio reciproco.