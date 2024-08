Il Primo Ministro Modi Gov. Dona 4 cubi BHISHM all’Ucraina

Il 23 agosto l’India ha donato quattro cubi della Bharat Health Initiative for Sahyog Hita & Maitri (BHISHM) all’Ucraina, segnando un passo significativo negli aiuti umanitari. Questi innovativi ospedali mobili sono progettati per fornire cure mediche critiche in modo rapido ed efficiente.

Il Primo Ministro Narendra Modi ha sottolineato l’unicità dei Cubi BHISHM in un post sui social media, sottolineando il loro ruolo nel fornire supporto medico immediato. Il Ministero degli Affari Esteri ha confermato il passaggio di consegne, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha espresso gratitudine per il sostegno dell’India. Zelenskyj ha osservato che i cubi BHISHM migliorerebbero significativamente il trattamento delle persone ferite e salverebbero vite umane.

Cosa sono i cubi BHISHM?

I cubi BHISHM fanno parte della Bharat Health Initiative for Sahyog Hita & Maitri dell’India, sviluppata per offrire assistenza medica di emergenza nelle zone di conflitto e nelle aree colpite da disastri. Questa iniziativa fa parte del Progetto Aarogya Maitri, che mira a fornire risorse mediche essenziali ai paesi in via di sviluppo come aiuto umanitario. I BHISHM Cubes si concentrano sulla fornitura di servizi medici fondamentali in un formato mobile e facilmente distribuibile.

Caratteristiche principali dei cubi BHISHM

Ogni cubo BHISHM è compatto, misura 15 pollici e pesa fino a 20 kg, rendendolo facilmente trasportabile da parte di singoli individui. I cubi sono progettati per essere montati su una struttura regolabile, consentendo opzioni di trasporto versatili via aria, mare, terra e persino droni.

La capacità medica di ciascun Cubo BHISHM è notevole, con la capacità di gestire circa 200 casi di emergenza, inclusi traumi, ustioni, fratture e shock. Sono attrezzati per eseguire procedure chirurgiche di base, consentendo da 10 a 15 interventi chirurgici al giorno. Una caratteristica distintiva di questi cubi è la loro autosufficienza; possono generare la propria energia e ossigeno, garantendo la funzionalità anche in ambienti difficili dove le strutture mediche tradizionali potrebbero non essere disponibili.

I cubi sono organizzati con forniture mediche per tipo di lesione, garantendo che i medicinali e le attrezzature essenziali siano facilmente accessibili per risposte rapide ed efficaci. Per aumentare il loro impatto, un team di esperti medici indiani è stato inviato per formare il personale ucraino sul funzionamento dei cubi.

Inoltre, i cubi BHISHM utilizzano la tecnologia RFID per la gestione dell’inventario in tempo reale, consentendo un monitoraggio efficiente delle forniture. Includono anche un’app e un tablet dedicati con risorse didattiche disponibili in circa 180 lingue, garantendo un funzionamento e una gestione efficaci delle apparecchiature.