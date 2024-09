Il servizio X di Elon Musk affronta un divieto in Brasile dopo la decisione della Corte Suprema.

La Corte Suprema del Brasile ha votato all’unanimità per confermare il divieto della piattaforma di social media di Elon Musk, X, secondo un rapporto di Al Jazeera. Il divieto, entrato in vigore sabato, era stato inizialmente imposto dal giudice Alexandre de Moraes dopo che l’azienda di Musk non era riuscita a rispettare una scadenza fissata dal tribunale per nominare un rappresentante legale in Brasile.

Lunedì, cinque giudici sono stati invitati a rivedere la decisione di vietare X nel paese. “Non è possibile per un’azienda operare all’interno del territorio di una nazione mentre cerca di imporre le proprie regole”, ha dichiarato il giudice Flavio Dino, che, insieme al giudice Cristiano Zanin, ha sostenuto la decisione di Moraes. Dino ha aggiunto: “Una parte che intenzionalmente non rispetta gli ordini del tribunale sembra considerarsi al di sopra della legge, rischiando di diventare un fuorilegge.”

I giudici Carmen Lucia e Luiz Fux si sono anch’essi schierati con Moraes, rendendo la decisione unanime, come riportato da Al Jazeera. Tuttavia, alcuni giudici hanno indicato che la sospensione potrebbe essere revocata se X rispetta le precedenti decisioni del tribunale.

Il provvedimento iniziale del giudice Moraes, pubblicato venerdì, etichettava Musk come un “fuorilegge” che cerca di “facilitare la massiccia diffusione di disinformazione, discorsi d’odio e attacchi allo stato di diritto democratico, minando così la libera scelta dell’elettorato impedendo l’accesso a informazioni reali e accurate.”

La Corte Suprema ha ordinato a tutti i fornitori di telecomunicazioni in Brasile di spegnere X. Il divieto rimarrà in vigore fino a quando X non rispetterà gli ordini di Moraes e non pagherà le multe in sospeso, che ammontano a oltre 3 milioni di USD a partire dalla settimana scorsa. Musk, che ha acquistato X (precedentemente noto come Twitter) nel 2022, ha condannato la mossa come censura. Venerdì, ha descritto X come la principale “fonte di verità” in Brasile e ha definito Moraes un “dittatore.”

Dall’acquisizione di X, Elon Musk ha apportato cambiamenti significativi alla piattaforma, inclusa la riduzione dei team di moderazione dei contenuti. Ha promosso sempre più contenuti di estrema destra e affermazioni infondate nel suo feed personale, scontrandosi recentemente con il governo del Regno Unito per le rivolte anti-migranti e anti-musulmane. Musk ha anche sostenuto Donald Trump per la presidenza degli Stati Uniti e ha condotto un’intervista deferente con Trump in agosto, mentre l’ex presidente si candida per le elezioni di novembre.

Il Brasile sta adottando una posizione ferma contro X nella sua forma attuale. Il divieto minaccia uno dei più grandi mercati dell’azienda e arriva in un momento in cui Musk ha faticato a generare entrate pubblicitarie. Il Brasile, con una popolazione di circa 215 milioni, ha circa 40 milioni di utenti di X. Le aziende e gli individui sorpresi a utilizzare la piattaforma tramite connessioni criptate potrebbero affrontare multe fino a 50.000 reais (9.000 USD) al giorno.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha espresso la sua approvazione per la decisione della Corte Suprema lunedì, dicendo a CNN Brasil che era “soddisfatto” del verdetto e crede che esso invii un messaggio chiaro.

