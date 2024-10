Justin Trudeau di fronte a richieste di dimissioni dalla Liberal Party: si dimetterà?

Mercoledì, durante una riunione a porte chiuse con i membri del partito, Trudeau è stato esortato a dimettersi per evitare di compromettere le possibilità del partito nelle prossime elezioni, previste per il prossimo ottobre. (Leggi di più qui sotto)

Il Primo Ministro Justin Trudeau del Canada sta affrontando crescenti pressioni da parte dei membri della sua stessa Liberal Party affinché si dimetta da leader. Mercoledì, durante una riunione a porte chiuse con i membri del partito, Trudeau è stato esortato a dimettersi per evitare di compromettere le possibilità del partito nelle prossime elezioni, previste per il prossimo ottobre.

Da oltre un anno, la Liberal Party è in svantaggio di due cifre rispetto alla Conservative Party nei sondaggi nazionali, suscitando timori di una possibile sconfitta significativa. Il panico è aumentato dopo due recenti perdite in elezioni suppletive parlamentari in distretti tradizionalmente forti per i liberali.

Durante la riunione del caucus di mercoledì a Ottawa, è stata presentata a Trudeau una lettera firmata da circa due dozzine di deputati liberali, che chiedevano le sue dimissioni. La lettera circolava privatamente da alcuni giorni prima della riunione, secondo fonti dei media canadesi.

I rapporti indicano che circa 20 membri hanno criticato apertamente la leadership di Trudeau durante la riunione di tre ore, esprimendo preoccupazioni per il futuro del partito. Tuttavia, nonostante queste obiezioni, nessun membro ha sfidato pubblicamente la leadership di Trudeau, e la maggior parte dei deputati è rimasta favorevole, sebbene con evidente insoddisfazione.

Trudeau, parlando brevemente ai media dopo la riunione, ha minimizzato il disaccordo interno, dichiarando: “La Liberal Party è forte e unita.” I suoi commenti sono arrivati mentre Pierre Poilievre, leader della Conservative Party e principale rivale politico di Trudeau, lo ha esortato a dimettersi o a chiedere immediatamente elezioni.

In risposta alle richieste di Poilievre, Trudeau ha dichiarato: “Nel nostro caucus, le persone sono sempre state libere di esprimere le proprie opinioni”, suggerendo che i dibattiti interni siano parte di un partito sano.

Marc Miller, il ministro dell’immigrazione e amico di lunga data di Trudeau, ha affrontato la situazione affermando che non si aspettava che Trudeau si dimettesse. “Questa non è una situazione di codice rosso,” ha detto Miller, aggiungendo che Trudeau era pienamente in grado di affrontare la verità. “È abbastanza chiaro riguardo alle sue intenzioni, e non mi aspetto che queste cambino.”

Tuttavia, con le fortune politiche di Trudeau intrecciate a quelle dei membri del suo partito, cresce la paura che la continua insoddisfazione nei confronti della sua leadership possa portare a un disastro elettorale. Se gli elettori rifiutano Trudeau, l’intero caucus liberale potrebbe affrontare perdite significative, e i singoli deputati rischiano di perdere i loro seggi.

Trudeau ha costantemente dichiarato di voler guidare il partito alle prossime elezioni, e a meno che non ci sia un voto di sfiducia di successo o una sconfitta legislativa significativa, probabilmente rimarrà al potere. Nonostante la crescente insoddisfazione all’interno del partito, non esiste un meccanismo formale per costringerlo a dimettersi.

Gli analisti hanno espresso preoccupazioni sul fatto che la riunione di mercoledì potrebbe ulteriormente indebolire la posizione di Trudeau all’interno del partito. Alcuni credono che l’espressione pubblica di lamentele non sia sufficiente per ripristinare l’unità. Lori Turnbull, scienziata politica della Dalhousie University, ha affermato che, sebbene la riunione possa aver alleviato alcune tensioni, le divisioni sottostanti rimangono.

“Ci sono crepe nella barca, e a meno che non vengano riparate rapidamente, quella perdita continuerà a crescere,” ha osservato Turnbull.

Senza un chiaro successore per Trudeau, la Liberal Party si trova in una posizione precaria. Storicamente, rimuovere leader impopolari non è stata una strategia di successo nella politica canadese, come dimostrato dal crollo dei Progressisti Conservatori dopo le dimissioni di Brian Mulroney nel 1993.

La lunga carriera di Trudeau—nove anni in carica—combinata con questioni come i costi abitativi e l’inflazione, potrebbe contribuire alla crescente stanchezza degli elettori. Con l’imminenza delle prossime elezioni, Trudeau e i suoi consulenti devono trovare un modo per placare i dissidenti del partito o rischiare il futuro politico del partito.