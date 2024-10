Kamala Harris Attacca Donald Trump Come “Inadatto” E “Pericoloso” Prima Delle Elezioni Presidenziali 2024

La vicepresidente Kamala Harris ha lanciato un attacco feroce al suo rivale presidenziale e ex presidente Donald Trump, definendolo “instabile, pericoloso e inadatto a servire” in vista delle imminenti elezioni presidenziali statunitensi.

Harris ha fatto queste dichiarazioni durante un’intervista con Bret Baier, il capo del notiziario politico di Fox News.

Durante l’intervista, ha dichiarato: “Ascoltami… Donald Trump è inadatto a servire, è instabile, pericoloso e le persone sono stanche di qualcuno che si professa un leader e trascorre il suo tempo a denigrare e impegnarsi in contenziosi personali… Gli americani sono stanchi di tutto ciò.”

Harris ha ulteriormente criticato Trump, accusandolo di essere disposto a usare l’esercito americano contro i cittadini statunitensi e di prendere di mira le persone coinvolte in proteste pacifiche. Ha detto: “Ecco il punto: lo ha ripetuto molte volte, ha parlato di usare l’esercito americano contro il popolo americano, ha parlato di andare contro le persone che partecipano a proteste pacifiche, ha parlato di rinchiudere le persone perché non sono d’accordo con lui.”

Durante l’intervista, Harris ha anche enfatizzato l’importanza della democrazia, sottolineando che il presidente degli Stati Uniti dovrebbe essere in grado di affrontare le critiche.

“Questa è una democrazia e in una democrazia il presidente degli Stati Uniti in America dovrebbe essere disposto a gestire le critiche senza dire che rinchiuderebbe le persone per farlo. E questo è ciò che è in gioco…”

È importante notare che la vicepresidente Kamala Harris è la prima donna, la prima persona di colore e la prima donna asiatica americana a ricoprire la carica di vicepresidente. Se venisse eletta presidente, la 59enne diventerebbe la prima donna nella storia a diventare presidente degli Stati Uniti.

Si confronta con l’ex presidente Donald Trump, che mira a un ritorno storico alla Casa Bianca dopo un’uscita amara nel 2020. Se vincesse, sarebbe la prima volta in oltre 100 anni nella storia degli Stati Uniti che un presidente servirebbe due mandati presidenziali non consecutivi. Le elezioni presidenziali statunitensi sono programmate per il 5 novembre.