L’Accademia delle Forze di Difesa Australiane proibisce le visite accademiche cinesi al campus

Nel mezzo delle crescenti tensioni militari con la Cina, l’Università del Nuovo Galles del Sud (UNSW) di Canberra ha imposto delle restrizioni alle collaborazioni di ricerca con la Cina, che includono l’interruzione delle visite di accademici cinesi al suo campus di Canberra. Riporta ABC News.

Secondo una comunicazione interna tra i dipartimenti accademici dell’UNSW di Canberra, si indica che l’università non guiderà più progetti che coinvolgono università cinesi.

Diversi programmi post-laurea presso l’UNSW di Canberra sono associati all’Australian Defence Force (ADF), come il Master of Explosive Ordnance, che fa parte della formazione per il personale della nuova Enterprise Guided Weapons and Explosive Ordnance (GWEO) dell’Australia.

Inoltre, l’UNSW di Canberra ha anche notificato al suo personale che non supporterà la ricerca collaborativa che coinvolge affiliati universitari cinesi. Tuttavia, l’UNSW di Sydney non è interessata da questo cambiamento di politica, riporta ABC News.

Ma, nonostante queste restrizioni, la UNSW Canberra continua a offrire redditizie borse di dottorato alla Dongguan University nel Guangdong.

Nel frattempo, dagli anni ’80, la UNSW ha fornito istruzione a ufficiali e cadetti guardiamarina presso l’Australian Defence Force Academy (ADFA) a Canberra e ha offerto programmi post-laurea per civili della Difesa e altri studenti. In precedenza, un numero considerevole di studenti internazionali alla UNSW Canberra proveniva dalla Cina.