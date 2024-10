L’attacco di rappresaglia di Israele contro l’Iran ritardato a causa di una fuga di documenti del Pentagono: Rapporto

Secondo un rapporto che cita fonti di intelligence, l’attacco di rappresaglia pianificato da Israele è stato posticipato a seguito della fuga di documenti militari statunitensi classificati. I file trapelati dettagliavano piani specifici dell’operazione di Israele, causando la revisione della strategia da parte dei funzionari israeliani e ritardando la risposta.

I documenti classificati sono stati inizialmente condivisi su un canale Telegram pro-iraniano prima di diffondersi sulle piattaforme di social media, incluso X (precedentemente noto come Twitter). Le informazioni sensibili includevano dettagli sull’intenzione di Israele di utilizzare missili balistici nell’attacco, dando a Teheran l’opportunità di anticipare i modelli di attacco potenziali e prepararsi di conseguenza.

Una fonte di intelligence, familiare con i preparativi di Israele, ha rivelato che la fuga ha avuto un impatto significativo sulla tempistica dell’attacco. “La diffusione dei documenti americani ha ritardato l’operazione, poiché c’era bisogno di adattare alcuni elementi strategici e tattici,” ha dichiarato la fonte. “Un attacco di rappresaglia è ancora pianificato, ma sta richiedendo più tempo del previsto inizialmente.”

Obiettivi Pianificati E Regolazioni Tattiche

Il piano originale di Israele mirava a colpire installazioni militari appartenenti alla Guardia Rivoluzionaria iraniana. L’attacco era previsto come risposta all’assalto iraniano del 1° ottobre, durante il quale oltre 180 missili balistici sono stati lanciati su Israele. Tuttavia, Israele aveva assicurato ai suoi alleati che l’operazione avrebbe evitato le strutture nucleari e le infrastrutture petrolifere dell’Iran per minimizzare un’ulteriore escalation regionale.

I documenti trapelati, classificati come “top secret” e datati 15 e 16 ottobre, descrivevano le preparazioni militari israeliane. Questi includevano un’esercitazione su larga scala delle forze aeree e un’esercitazione di rifornimento aereo, cruciali per le operazioni a lungo raggio. I documenti facevano anche riferimento alla preparazione di almeno 16 missili balistici lanciati dall’aria, con il nome in codice “Orizzonte d’Oro”, insieme a 40 altri missili, chiamati “ISO2” o “Rocks”. Questi ultimi sono missili terra-aria sviluppati dal contraente della difesa israeliano Rafael, progettati per bersagli a lunga distanza e capaci di penetrare in strutture sotterranee ben protette.

Rapporti USA-Israele Influenzati

Il Pentagono ha confermato l’autenticità dei documenti trapelati, compilati dalla National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) e dalla National Security Agency (NSA). Questi file dettagliavano gli esercizi missilistici israeliani e le manovre dell’aeronautica in preparazione all’attacco potenziale contro l’Iran. Anche se i documenti non contenevano immagini satellitari, ci sono state speculazioni su come queste informazioni sensibili siano state ottenute e diffuse.

La fuga ha causato attriti tra Israele e gli Stati Uniti, con ex funzionari dell’intelligence israeliana che hanno espresso preoccupazioni sulle implicazioni più ampie della violazione. “Il vero problema è che dimostra che gli Stati Uniti stanno lottando per proteggere le informazioni classificate,” ha avvertito un ex funzionario israeliano.

Preoccupazioni Regionali Più Ampie

Il Pentagono ha negato speculazioni che collegano la fuga a un funzionario specifico del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di origine iraniana. Il dipartimento sta cooperando pienamente con le indagini in corso, cercando di identificare chi aveva accesso ai materiali trapelati. La diffusione di questi documenti sui social media ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla protezione delle informazioni classificate all’interno dei circoli della difesa statunitensi e israeliani.

La fuga arriva in un momento di crescenti tensioni in Medio Oriente, poiché l’Iran continua a sostenere Hezbollah e le milizie proxy in Iraq e in Siria. Israele è rimasto vigile nella preparazione per potenziali escalation, in particolare dopo i rapporti di un precedente attacco israeliano all’inizio di quest’anno, che avrebbe distrutto un radar di difesa aerea vicino a Isfahan dopo un attacco iraniano in aprile.