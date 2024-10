L’autrice sudcoreana Han Kang riceve il Premio Nobel per la Letteratura

Nel 2016, era stata premiata con il Man Booker International Prize per il suo romanzo ‘La vegetariana’, segnando la prima vittoria di un autore coreano per questo premio.

L’autrice sudcoreana Han Kang è stata premiata con il Premio Nobel per la Letteratura, diventando la prima scrittrice coreana e la diciottesima donna a ricevere questo riconoscimento. Nel 2016, era stata premiata con il Man Booker International Prize per il suo romanzo ‘La vegetariana’, segnando la prima vittoria di un autore coreano per questo premio.

Han è la 121ª destinataria di questo prestigioso premio, istituito da Alfred Nobel, inventore e industriale svedese, per riconoscere un autore il cui lavoro letterario è considerato eccezionalmente straordinario e indirizzato verso un ideale. Il Premio Nobel per la Letteratura viene assegnato dal 1901.

Lodata per una potente prosa poetica

L’Accademia Svedese ha lodato Han Kang per la sua potente prosa poetica che affronta traumi storici e rivela la vulnerabilità dell’esistenza umana. Hanno evidenziato la sua capacità di trattare temi storici e norme sociali nascoste, sottolineando che le sue opere illuminano la fragilità della vita. Hanno riconosciuto la sua particolare comprensione delle relazioni tra corpo e anima, i vivi e i morti, e il suo approccio innovativo alla prosa contemporanea.

In un’intervista online per il Booker Prize, Han ha espresso la sua attenzione ai sensi nella scrittura di narrativa, mirando a evocare esperienze vivide come l’udito e il tatto, oltre alle immagini visive. Ha descritto le sue frasi come intrise di queste sensazioni, paragonandole a una corrente elettrica.

Han Kang si unisce ai ranghi dei giganti letterari

Han Kang si unisce ora ai ranghi dei giganti letterari come Ernest Hemingway, William Faulkner, Toni Morrison, Gabriel García Márquez e Bob Dylan, quest’ultimo premiato nel 2016, suscitando qualche controversia.

Negli ultimi decenni, il Premio Nobel per la Letteratura ha principalmente riconosciuto autori bianchi. Dal 2000 al 2023, solo sette autori di colore sono stati premiati, un cambiamento significativo rispetto agli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90, quando numerosi autori di colore provenienti da paesi come Egitto, Nigeria, Messico, Giappone, Santa Lucia e Stati Uniti hanno ricevuto il premio in un solo decennio.

Quest’anno, i bookmaker avevano previsto che la scrittrice cinese Can Xue avesse le migliori possibilità di vincere, con una quota di 6/1 da Ladbrokes, grazie al successo di opere come *L’ultimo amante*. Il suo romanzo *Amore nel nuovo millennio* e la raccolta di racconti *Vivo nelle baraccopoli* sono stati entrambi selezionati per il Premio Booker Internazionale. Altri autori con buone probabilità includevano l’australiano Gerald Murnane, il giapponese Haruki Murakami, la greca Ersi Sotiropoulos e l’argentino César Aira.

Vincitore dell’anno scorso

L’anno scorso, il Premio per la Letteratura è stato assegnato al drammaturgo norvegese Jon Fosse per il suo lavoro in nynorsk, una delle due forme ufficiali della lingua norvegese scritta, che gli organizzatori del premio hanno descritto come una voce per l’indicibile.

Lunedì, il Premio per la Medicina ha riconosciuto gli scienziati americani Victor Ambros e Gary Ruvkun per la loro scoperta del microRNA e il suo ruolo significativo nella regolazione dei geni. Martedì, il Premio per la Fisica ha celebrato importanti progressi nell’intelligenza artificiale (IA), assegnato all’americano John Hopfield e al britannico-canadese Geoffrey Hinton, spesso chiamato il “padrino dell’IA”.

Mercoledì, il Premio per la Chimica è stato assegnato ai ricercatori statunitensi David Baker e John Jumper, insieme allo scienziato britannico Demis Hassabis, per la loro ricerca pionieristica sulle proteine. Dopo l’annuncio di giovedì, la stagione dei Nobel continuerà venerdì con il tanto atteso Premio per la Pace, l’unico Nobel annunciato a Oslo. Il Premio per l’Economia concluderà le festività lunedì.