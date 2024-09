L’uragano Helene devasta il sud-est degli Stati Uniti: 64 vite perdute

Mentre l'uragano Helene scatenava la sua furia, piogge torrenziali hanno lasciato innumerevoli persone bloccate e in disperato bisogno di riparo e soccorso. I rapporti indicano che la tempesta ha causato almeno 64 vittime e ha provocato gravi distruzioni in tutto il sud-est degli Stati Uniti, colpendo milioni di persone e lasciando molti senza elettricità.

Eroi locali in azione

A Steinhatchee, in Florida, Janalea England ha trasformato il suo mercato del pesce in un centro di donazioni per la comunità. “Non ho mai visto così tante persone senza tetto come in questo momento,” ha lamentato, sottolineando che molti residenti non hanno assicurazione per coprire i danni.

Helene ha toccato terra nella regione di Big Bend in Florida come un potente uragano di categoria 4, con venti di 140 mph. Dopo l’approdo, si è spostata rapidamente attraverso la Georgia, dove il governatore Brian Kemp ha osservato che i danni sembravano un’esplosione di bomba vista dall’alto, con case distrutte e strade piene di detriti. La tempesta indebolita ha successivamente inondato le Carolinas e il Tennessee, causando il trabocco di torrenti e fiumi e mettendo a dura prova le dighe locali.

Sforzi di soccorso disperati

I rapporti dei media hanno dettagliato centinaia di soccorsi in acqua, comprese drammatiche evacuazioni in elicottero di pazienti e personale da un tetto di ospedale nella contea rurale di Unicoi, in Tennessee. Nella contea di Buncombe, in Carolina del Nord, i soccorsi sono proseguiti mentre parti di Asheville erano allagate. Lo sceriffo Quentin Miller ha ammesso: “Dire che questo ci ha colto di sorpresa sarebbe un eufemismo.”

Ad Asheville, il residente Mario Moraga ha espresso il suo dolore nel vedere la devastazione nel quartiere di Biltmore Village, dove i vicini si sono uniti per controllarsi a vicenda in mezzo al caos.

Inondazioni catastrofiche nelle regioni

Le conseguenze di Helene hanno portato a gravi inondazioni, in particolare nella Carolina del Nord, dove alcune aree hanno vissuto le peggiori inondazioni in un secolo. Spruce Pine ha visto oltre due piedi di pioggia da martedì a sabato, mentre Atlanta ha registrato 11,12 pollici in 48 ore—la cifra più alta in due giorni da quando sono iniziati i registri nel 1878.

Il presidente Joe Biden ha descritto la distruzione come “opprimente” e ha promesso assistenza federale, inclusa una dichiarazione di disastro per la Carolina del Nord per facilitare gli sforzi di recupero. La tempesta è stata particolarmente mortale per la Carolina del Sud, con almeno 25 decessi, segnando il ciclone tropicale più mortale per lo stato dal uragano Hugo nel 1989.

Un chiaro promemoria sul cambiamento climatico

Mentre le comunità iniziano il lungo processo di recupero, Moody’s Analytics prevede danni materiali tra i 15 e i 26 miliardi di dollari, mentre AccuWeather stima che le perdite economiche totali variano tra i 95 e i 110 miliardi di dollari. Molti residenti stanno affrontando le dure realtà degli uragani frequenti, in particolare in aree come la contea di Taylor, in Florida, che ha affrontato più tempeste in breve tempo.

John Berg, un residente di Steinhatchee di 76 anni, ha commentato: “Sta portando tutti a capire cosa significhi ora con i disastri.” Il cambiamento climatico ha intensificato le condizioni che contribuiscono a questi potenti uragani, poiché Helene rappresenta un chiaro avviso sulla crescente gravità delle catastrofi naturali.

Supporto comunitario in tempi di crisi

Sebbene la tempesta abbia causato devastazione, stanno emergendo atti di gentilezza. Le comunità si stanno unendo per sostenersi a vicenda, e gli individui stanno condividendo risorse e controllando i propri vicini. Lo spirito di resilienza brilla attraverso l’oscurità mentre le persone si uniscono per aiutare a ricostruire ciò che è stato perso.

Mentre Helene si trasforma ora in un ciclone post-tropicale, continua a presentare rischi, sorvolando la valle del Tennessee. Il recupero è appena iniziato e, per molti, il cammino da percorrere sarà lungo e difficile.