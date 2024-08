Mar Cinese Meridionale: Perché Le Tensioni Tra Cina e Filippine Crescono Nelle Acque Contese

Sabato, le navi della guardia costiera cinese e filippina sono entrate in collisione in una zona contesa del Mar Cinese Meridionale, segnando l'ultimo episodio di tensioni crescenti tra i due paesi. Entrambe le parti si accusano a vicenda per l'incidente.

Liu Dejun, portavoce della Guardia Costiera Cinese, ha accusato la nave della Guardia Costiera Filippina 9701 di aver causato deliberatamente la collisione in un modo descritto come “non professionale e pericoloso” vicino al Reef Xianbin alle 12:06 di sabato. Liu ha dichiarato che la polizia marittima cinese adotterà misure necessarie per prevenire tali atti, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web della Guardia Costiera.

Il Commodoro Jay Tarriela delle Filippine ha riferito che una nave della Guardia Costiera Cinese ha “urto direttamente e intenzionalmente” una nave della Guardia Costiera Filippina. Durante un briefing trasmesso in diretta su Facebook, Tarriela ha affermato che la nave della Guardia Costiera Filippina non aveva provocato la nave cinese e ha osservato che l’urto aveva danneggiato la barca filippina.

La Cina ha adottato un approccio sempre più aggressivo nei confronti delle navi filippine, accusandole di entrare in acque che Pechino rivendica come proprie, nonostante una sentenza di un tribunale internazionale a favore di Manila. Dopo numerosi incidenti, i due paesi hanno tentato di attuare un “accordo provvisorio” per ridurre le tensioni in alcune acque contese.

Le Filippine hanno indicato che stanno considerando di ampliare l’ambito di questo accordo. Tuttavia, il governo ha anche avvertito che le azioni della Cina minano gli sforzi per costruire fiducia tra le due parti.

Le Filippine rafforzeranno la propria presenza nel Mar Cinese Meridionale

Dopo anni di inattività sotto un’amministrazione pro-Pechino, le Filippine si concentrano ora sul rafforzamento della propria presenza nel Mar Cinese Meridionale, rivitalizzando la costruzione navale locale—a shift strategico che molti analisti ritengono molto atteso.

Annunciato originariamente nel 2012, il piano di modernizzazione della Marina Filippina mirava ad acquisire una flotta robusta, comprendente sei fregate anti-aeree e tre sottomarini d’attacco. Tuttavia, fino a quest’anno, opera solo con due fregate moderne—la BRP José Rizal e la BRP Antonio Luna—insieme ad alcune altre imbarcazioni, lasciandola vulnerabile in una regione carica di tensioni.

Gli analisti della difesa hanno criticato Manila, sostenendo che sei anni sono stati sprecati durante l’amministrazione dell’ex presidente Rodrigo Duterte, che si era orientata verso Pechino e aveva ridotto la cooperazione militare con gli Stati Uniti. Hanno aggiunto che il paese ora deve recuperare il ritardo e hanno sottolineato la necessità di mobilitare industrie e persone.

Con i scontri tra navi filippine e cinesi che diventano sempre più frequenti nel Mar Cinese Meridionale, le crescenti tensioni hanno acuito l’attenzione di Manila sulla difesa.

A gennaio, il presidente Ferdinand Marcos Jnr ha allocato circa 35 miliardi di dollari alla modernizzazione militare, approvando l’iniziativa “Re-Horizon 3” che prioritizza l’aggiornamento delle forze navali nel prossimo decennio. Il portavoce della Marina Filippina, Commodoro Roy Vincent Trinidad, ha detto ai media locali a maggio che costruire navi a livello nazionale è meglio per l’economia, sottolineando che mantenere le imbarcazioni acquistate all’estero è più costoso rispetto al loro costo iniziale.

Oltre alle due fregate, le Filippine dispongono di due navi da trasporto anfibie, tre corvette, sei navi da pattugliamento offshore e nove unità di attacco rapido.

Acque Strategiche del Mar Cinese Meridionale

Il Mar Cinese Meridionale, parte dell’Oceano Pacifico occidentale, si trova tra il sud della Cina, Taiwan, le Filippine, l’Indonesia, il Vietnam, la Thailandia, la Cambogia e la Malesia.

Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), circa un terzo del commercio marittimo globale transita attraverso il tratto di mare di 3,5 milioni di chilometri quadrati (1,4 milioni di miglia quadrate) ogni anno. Circa il 40% dei prodotti petroliferi commerciati a livello mondiale viene trasportato via mare attraverso questo tratto ogni anno.

Nel 2016, il Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington ha stimato che beni e merci per un valore di 3,6 trilioni di dollari (€3,29 trilioni) sono passati attraverso il tratto di mare. Un’altra stima ha suggerito che il valore potrebbe essere fino a 5,3 trilioni di dollari.

I ricercatori della Duke University in North Carolina hanno stimato che il commercio totale che passa sia attraverso il Mar Cinese Meridionale che attraverso il Mar Cinese Orientale—che si trova tra la Cina, le due Coree e il Giappone—vale 7,4 trilioni di dollari all’anno.

Ogni anno, decine di migliaia di navi mercantili transitano nel Mar Cinese Meridionale, trasportando circa il 40% del commercio della Cina, un terzo di quello dell’India e il 20% di quello del Giappone con il resto del mondo, basato sui dati del CSIS.

Per tutta l’Asia, la sicurezza economica di Cina, India e Giappone è strettamente legata al regolare funzionamento di questa via d’acqua. Il Mar Cinese Meridionale è un incrocio cruciale per il commercio intra-asiatico, così come per il commercio con l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.

Egemona della Cina nel Mar Cinese Meridionale

Il Mar Cinese Meridionale è una questione controversa perché Pechino rivendica quasi tutto come proprio, una posizione che infastidisce i paesi vicini, che sostengono che le rivendicazioni territoriali della Cina invadano le loro zone economiche esclusive. La Cina ha ignorato una sentenza del 2016 di un tribunale di arbitrato internazionale all’Aia, Paesi Bassi, che ha dichiarato che Pechino non ha basi legali o storiche per le sue ampie rivendicazioni secondo il diritto internazionale.

Recentemente, l’esercito cinese ha condotto azioni sempre più aggressive nel tratto di mare, inclusi scontri con navi filippine, aumentando le paure di un potenziale conflitto su larga scala. Gli Stati Uniti hanno avvertito più volte che sono obbligati a difendere le Filippine se l’esercito filippino fosse attaccato, anche nel Mar Cinese Meridionale.

Il mese scorso, il Vietnam ha presentato una richiesta alle Nazioni Unite per un’estensione della piattaforma continentale oltre le attuali 200 miglia nautiche (370 chilometri) nel tratto di mare, seguendo una mossa simile delle Filippine a giugno.

La Cina considera anche Taiwan, che si è separata dal continente dopo una guerra civile 75 anni fa, come una provincia ribelle che deve essere infine riunificata. Le preoccupazioni che Pechino possa usare la forza militare per riportare l’isola democratica sotto il suo controllo hanno ulteriormente aumentato le tensioni nel Mar Cinese Meridionale.

Il Mar Cinese Meridionale è conteso a causa delle sue stimate riserve di 5,38 trilioni di metri cubi (190 trilioni di piedi cubi) di gas naturale e 11 miliardi di barili di riserve di petrolio, secondo l’Amministrazione Energetica degli Stati Uniti.

Le acque contese contengono anche significativi depositi di minerali rari, essenziali per le ambizioni tecnologiche della Cina, inclusa la produzione di batterie per veicoli elettrici ed elettronica avanzata.

Stretto di Malacca: Una Minaccia Maggiore

Sebbene le tensioni attuali coinvolgano principalmente Cina, Filippine e Taiwan, la minaccia più significativa per il commercio nel Mar Cinese Meridionale potrebbe effettivamente trovarsi nello Stretto di Malacca, situato più a sud tra Malesia, Indonesia e Singapore.

Secondo l’Amministrazione Energetica degli Stati Uniti (EIA), 23,7 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi sono passati attraverso lo stretto quotidianamente l’anno scorso, un volume del 13% superiore a quello dello