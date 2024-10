Musk Dona 44 Milioni di Dollari per Sostenere la Campagna di Trump

Elon Musk ha riportato di aver contribuito con circa 44 milioni di dollari al suo comitato di azione politica pro-Donald Trump, America PAC, nella prima metà di ottobre, secondo le divulgazioni federali pubblicate giovedì. Questa ultima donazione arriva dopo un rapporto precedente che indicava che Musk aveva donato circa 75 milioni di dollari al gruppo tra luglio e settembre.

Focus Strategico sugli Stati Chiave

America PAC mira a mobilitare gli elettori negli stati chiave che potrebbero determinare l’esito delle prossime elezioni. Il gruppo ha anche rivelato spese superiori a 47 milioni di dollari solo nella prima metà di ottobre, a testimonianza dell’impegno di Musk a migliorare la visibilità di Trump e il coinvolgimento degli elettori.

Il Ruolo dei Super PAC nelle Elezioni

La campagna di Trump si basa fortemente su organizzazioni esterne per il coinvolgimento degli elettori, e il super PAC di Musk gioca un ruolo significativo in quelle che si prevedono essere elezioni molto contestate contro la vicepresidente Kamala Harris. In un rapporto finanziario separato, la campagna di Trump ha dichiarato di aver speso oltre 88 milioni di dollari in pubblicità all’inizio di ottobre e di aver raccolto ulteriori 16 milioni di dollari in quel periodo, rimanendo con 36 milioni di dollari per l’ultimo spinta della campagna.

Musk Unisce le File dei Mega Donatori

I sostanziali contributi di Musk lo posizionano tra un gruppo selezionato di mega donatori repubblicani, tra cui figure notevoli come l’erede bancario Timothy Mellon e la magnate dei casinò Miriam Adelson. Oltre alle sue donazioni a America PAC, Musk ha contribuito con 2,3 milioni di dollari a un altro super PAC conservatore, il Sentinel Action Fund.

Emergono Preoccupazioni Legali

Come parte della sua strategia di campagna, America PAC ha offerto un’estrazione giornaliera di 1 milione di dollari a partecipanti selezionati a caso che firmano la sua petizione online, rivolta agli elettori registrati negli stati chiave. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha espresso preoccupazioni, avvertendo che questi premi potrebbero violare le leggi elettorali federali. La legalità dell’iniziativa della petizione rimane incerta, con esperti legali divisi su se le azioni di Musk potrebbero violare le normative che vietano i pagamenti per la registrazione degli elettori.

Vincitori Annunciati in Mezzo alla Controversia

Nonostante l’avvertimento del DOJ, Musk ha pubblicamente identificato due vincitori della petizione—uno dal Michigan e l’altro dal Wisconsin—in post su X. America PAC non ha ancora risposto alle richieste riguardanti le preoccupazioni del Dipartimento di Giustizia.

La Campagna di Harris Supera Trump

A differenza degli sforzi di Musk per Trump, la campagna di Harris ha apparentemente superato Trump in termini di raccolta fondi e spese negli ultimi mesi. Harris ha raccolto 97 milioni di dollari nella prima metà di ottobre e ha speso oltre 130 milioni di dollari in pubblicità, mantenendo 119 milioni di dollari in riserva al 16 ottobre.