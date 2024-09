“Odiano Taylor Swift”, dice Donald Trump, dopo che lei ha sostenuto Kamala Harris

L'esplosione segue il sostegno pubblico di Taylor Swift al vicepresidente Kamala Harris poco dopo un dibattito in cui Trump è stato ampiamente percepito come perdente.

In un sorprendente colpo di scena, l’ex presidente Donald Trump ha utilizzato la sua piattaforma social, Truth Social, per pubblicare una dichiarazione brusca e provocatoria: “ODIO TAYLOR SWIFT!” Questa dichiarazione in tutte le lettere maiuscole, fatta domenica, è arrivata senza ulteriori elaborazioni o contesto, ma il suo tempismo è notevole.

L’esplosione segue il sostegno pubblico di Taylor Swift al vicepresidente Kamala Harris poco dopo un dibattito in cui Trump è stato ampiamente percepito come perdente. Il post di Swift su Instagram ha lodato Harris come una “leader con le mani ferme e dotata” e ha espresso l’intenzione di votare per il candidato democratico, attirando notevole attenzione dal vasto seguito sui social media di Swift. Con oltre 100 milioni di follower e il suo post che ha ricevuto 10 milioni di “mi piace”, il sostegno di Swift è visto come altamente influente.

Il commento dell’ex presidente ha suscitato una considerevole discussione online, con molti che mettono in dubbio la strategia dietro l’attacco a Swift. “Attaccare Taylor Swift è una mossa di campagna veramente scadente,” ha notato un utente sulla piattaforma social X. “Taylor non si arrabbia semplicemente, si vendica.”

I motivi di Trump per il post rimangono poco chiari. Alcuni speculano che possa cercare di generare qualsiasi forma di pubblicità, anche se negativa. Inoltre, Trump ha affrontato critiche da vari settori, incluso all’interno del suo stesso partito, per le sue associazioni con figure controverse come l’influencer di destra Laura Loomer. Loomer, che ha fatto diverse dichiarazioni controverse, ha recentemente suggerito che la relazione di Swift con la stella del calcio Travis Kelce fosse una mossa strategica per influenzare le elezioni del 2024—una affermazione che rimane non supportata da prove.

Nel complesso, l’attacco inaspettato di Trump a Swift aggiunge un ulteriore livello di intrigo al panorama politico mentre si avvicinano le elezioni del 2024.

