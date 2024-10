Perché i lavoratori della Boeing stanno scioperando nonostante un aumento salariale del 35%?

I lavoratori della Boeing hanno deciso di continuare il loro sciopero, votando decisamente contro un’offerta contrattuale che includeva un sostanziale aumento salariale del 35% in quattro anni. Questa decisione ha sollevato sopracciglia, soprattutto considerando le attuali sfide finanziarie affrontate dal colosso aerospaziale.

Il rifiuto dell’accordo proposto rappresenta un colpo significativo per il nuovo CEO, Kelly Ortberg, che ha promesso di migliorare le relazioni con i dipendenti delle fabbriche e stabilizzare il gigante aerospaziale in difficoltà finanziaria. Tuttavia, il malcontento dei lavoratori va oltre i semplici numeri sul tavolo.

Una Storia di Risentimento

Il rifiuto del contratto deriva da una frustrazione radicata tra i lavoratori, molti dei quali si sentono trascurati nelle precedenti negoziazioni. Dieci anni fa, i lavoratori si trovarono in circostanze simili quando la Boeing portò avanti un accordo che eliminava le pensioni tradizionali sotto la minaccia di delocalizzare la produzione. L’amarezza persistente derivante da quell’esperienza gioca un ruolo significativo nell’attuale conflitto.

Jon Holden, il principale negoziatore del contratto del sindacato, ha espresso il carico emotivo che questa situazione ha avuto sulla forza lavoro. “Questo gruppo ha attraversato molte difficoltà; ci sono ferite profonde,” ha dichiarato dopo il voto, sottolineando la necessità di nuove negoziazioni per riparare la relazione tra l’azienda e i suoi dipendenti.

La Domanda di Una Compensazione Equa

Sebbene un aumento salariale del 35% possa sembrare generoso, i lavoratori chiedono di più. Il sindacato ha richiesto un aumento salariale del 40% e il ripristino delle pensioni a prestazioni definite, che fornirebbero sicurezza e stabilità a lungo termine per i dipendenti. Per molti lavoratori, l’aumento salariale proposto non compensa adeguatamente anni di salari stagnanti che non hanno tenuto il passo con l’inflazione.

Inoltre, i lavoratori hanno espresso frustrazione per le priorità della Boeing, notando che mentre i loro salari sono rimasti indietro, l’azienda ha investito miliardi in riacquisti di azioni e bonus per i dirigenti. Questa disparità ha alimentato la rabbia e un senso di tradimento tra i dipendenti, motivando ulteriormente la loro decisione di scioperare.

Pressioni Economiche e Arresto della Produzione

Lo sciopero, iniziato il 13 settembre, ha causato significativi disagi, fermando la produzione di modelli di aerei chiave, tra cui il 737 MAX e il 777. Con oltre 30.000 meccanici partecipanti, l’impatto si fa sentire non solo all’interno della Boeing, ma in tutta la catena di fornitura aerospaziale, già sotto pressione finanziaria.

Le difficoltà finanziarie in corso della Boeing hanno intensificato l’urgenza di una risoluzione. L’azienda si trova ad affrontare una situazione precaria, avendo annunciato piani per ridurre di 17.000 posti di lavoro e cercando di raccogliere 15 miliardi di dollari da investitori per mantenere il proprio rating di credito. Con tali rischi, i lavoratori sentono che le loro richieste devono essere soddisfatte per garantire un futuro più equo.

Tempistiche e Implicazioni Politiche

Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali il 5 novembre, sia la Boeing che l’Associazione Internazionale dei Machinisti (IAM) affrontano pressioni crescenti per raggiungere un accordo. La leadership del sindacato sta valutando se coinvolgere la Casa Bianca per ulteriore supporto nelle negoziazioni, segnalando quanto sia diventato cruciale questo conflitto lavorativo nel più ampio panorama economico.

Il consulente aeronautico Scott Hamilton ha commentato la situazione, affermando: “È una cattiva notizia per tutti — Boeing, lavoratori, fornitori, clienti e persino l’economia nazionale.” Le implicazioni di questo sciopero vanno oltre i pavimenti delle fabbriche; risuonano in tutto il settore e nell’economia nel suo insieme.