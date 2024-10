Rapper britannico Yung Filly arrestato per accuse di violenza sessuale e aggressione dopo una performance a Perth

Il rapper britannico Yung Filly è stato arrestato in Australia con l'accusa di violenza sessuale e aggressione, in seguito a delle accuse emerse dopo una sua esibizione a Perth. La sua richiesta di cauzione è stata contestata a causa di prove solide e preoccupazioni riguardo a possibili interferenze con i testimoni.

Il rapper britannico e fenomeno di YouTube Yung Filly, noto anche come Andres Felipe Valencia Barrientos, ha fatto notizia dopo il suo recente arresto in Australia. L’artista 29enne si è presentato davanti a un tribunale di Perth con gravi accuse, tra cui violenza sessuale e aggressione, durante il suo tour nel paese.

Barrientos è stato arrestato a Brisbane e successivamente estradato a Perth dopo essere stato accusato di aver aggredito sessualmente una donna sulla ventina. L’incidente presunto è avvenuto nel suo hotel dopo una performance al Bar120, un nightclub situato nei sobborghi settentrionali di Perth, il 28 settembre. In totale, Barrientos deve affrontare molteplici accuse: quattro capi di accusa di penetrazione sessuale senza consenso, tre capi di accusa di aggressione che ha causato danni fisici e un capo di accusa di ostruzione della respirazione applicando pressione al collo.

Durante la sua comparsa davanti al Perth Magistrates Court, Barrientos era rappresentato dall’avvocato Seamus Rafferty SC, che ha presentato una richiesta di cauzione per suo conto. Tuttavia, la procura della polizia dell’Australia occidentale, guidata da Julius Depetro, si è opposta a questa richiesta. Hanno sostenuto che le prove contro Barrientos sono sostanziali, citando filmati delle telecamere di sorveglianza e prove fotografiche che supportano le accuse.

Depetro ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla significativa presenza di Barrientos sui social media, che conta oltre 8 milioni di follower su piattaforme come YouTube, Instagram e TikTok. Questa influenza solleva timori di potenziale interferenza con i testimoni, poiché il suo ampio seguito potrebbe complicare le procedure legali. Inoltre, ha notato che Barrientos non ha legami con l’Australia occidentale, risiedendo invece nel Regno Unito e provenendo originariamente dalla Colombia, aumentando il rischio che possa fuggire dalla giurisdizione.

Discussioni sulla Cauzione

La procura ha sottolineato la gravità degli atti di violenza presunti, affermando che sono “oltre il limite”. Hanno sostenuto che la ricchezza di Barrientos, stimata intorno ai 700.000 dollari grazie alle sue attività sui social media, complica ulteriormente la situazione, rendendo le normali condizioni di cauzione inadeguate.

Al contrario, l’avvocato di Barrientos, Rafferty, ha sostenuto che la fama del suo cliente non dovrebbe giustificare condizioni di cauzione diverse. Ha proposto una cauzione di 100.000 dollari e suggerito misure protettive, come una restrizione sui post sui social media riguardanti il caso. Tuttavia, si è opposto a un divieto completo sull’uso dei social media, sottolineando che è essenziale per il reddito di Barrientos.

Prossimi Passi nel Processo Legale

Il magistrato Tanya Watt ha deciso di accettare una presentazione scritta piuttosto che far leggere i fatti ad alta voce in aula. Ha rinviato l’udienza per considerare la richiesta di cauzione e prevede di riconvocare più tardi oggi. L’esito di questo caso potrebbe avere implicazioni significative per la carriera e la vita personale di Barrientos, poiché le procedure legali continuano a svolgersi nelle prossime settimane.