Sinwar è morto: il primo ministro israeliano Netanyahu conferma la morte del capo di Hamas

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato giovedì che il capo di Hamas e uno dei cervelli dietro gli orribili attacchi del 7 ottobre dello scorso anno, Yahya Sinwar, è morto, ha riportato il Times of Israel.

Il Primo Ministro ha anche incaricato i suoi collaboratori di informare le famiglie degli ostaggi israeliani sulla morte del capo di Hamas.

Poco prima, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato che tre terroristi sono stati eliminati durante le operazioni a Gaza, tra cui il capo di Hamas Yahya Sinwar, la cui morte è ora confermata.

L’IDF ha condiviso un post su X e ha scritto: “Durante le operazioni dell’IDF a Gaza, sono stati eliminati 3 terroristi. L’IDF e l’ISA stanno verificando la possibilità che uno dei terroristi fosse Yahya Sinwar.”

Questo sviluppo arriva settimane dopo che Israele ha eliminato un altro leader di alto profilo, il capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, attraverso attacchi aerei in Libano.

In precedenza, un altro alto leader di Hamas, Ismail Haniyeh, è morto in Iran. Sebbene Teheran e Hamas abbiano accusato Israele dell’attacco, Israele non ha né accettato né negato l’accusa.

Recentemente, l’IDF ha eliminato diversi funzionari di alto rango di Hamas, tra cui Rawhi Mushtaha, capo del governo di Hamas a Gaza, e Sameh al-Siraj, che ricopriva il portafoglio della sicurezza nel bureau politico di Hamas.

Martedì, l’IDF ha dichiarato che circa 20 operatori di Hamas sono stati uccisi in attacchi aerei e combattimenti a distanza ravvicinata a Jabaliya nell’ultimo giorno, ha riportato il Times of Israel.

Le truppe hanno anche localizzato e distrutto un deposito di armi e altre armi durante i combattimenti, secondo i militari.

“L’operazione continuerà finché necessario, mentre colpisce sistematicamente e distrugge a fondo le infrastrutture terroristiche nella zona,” ha dichiarato l’esercito.

Lunedì, l’IDF ha invitato i palestinesi nelle zone settentrionali di Gaza a Beit Hanoun, Jabaliya e Beit Lahiya a evacuare verso la zona umanitaria designata da Israele nel sud della Striscia, secondo quanto riportato dal Times of Israel.

Nel frattempo, martedì, l’IDF e l’agenzia di sicurezza Shin Bet hanno dichiarato che tre terroristi di Hamas che hanno partecipato all’attacco del 7 ottobre sono stati uccisi in attacchi aerei nei giorni recenti.

