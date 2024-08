Taiwan risponde agli sforzi di Cina e Isole Salomone per escluderla dal Pacific Islands Forum

Taiwan ha recentemente lamentato i resoconti secondo cui Cina e Isole Salomone stavano lavorando per escludere una nazione insulare dal Pacific Islands Forum.

La dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri di Taiwan (MOFA) è arrivata in risposta a un articolo di un quotidiano australiano pubblicato lunedì, in cui si affermava che le Isole Salomone stavano valutando di presentare una mozione per revocare lo status di “partner per lo sviluppo” di Taiwan al forum di quest’anno a Tonga.

Citando una fonte anonima, il rapporto australiano affermava che le Isole Salomone avevano ricevuto istruzioni dirette da Pechino di impedire a Taiwan di partecipare al summit del Pacific Islands Forum del 2025, che si terrà a Honiara, la capitale delle Isole Salomone.

Cosa dice il MOFA?

In risposta alle domande di martedì, il Ministero degli Affari Esteri di Taiwan ha sottolineato che Taiwan ha supportato i partner del PIF tramite programmi di aiuti finanziari e borse di studio da quando è entrata a far parte dell’organizzazione più di due decenni fa.

Il ministero ha anche sottolineato che la partecipazione di Taiwan al PIF è sempre stata in linea con i principi di “diversità e inclusione”.

Nel frattempo, da quando il suo riconoscimento diplomatico di lunga data di Taipei è terminato nel 2019, le Isole Salomone sono diventate uno stretto alleato della Cina, ricevendo significativi aiuti allo sviluppo e firmando un patto di sicurezza riservato nel 2022.

Attualmente, tre membri del PIF, Palau, Isole Marshall e Tuvalu, mantengono relazioni diplomatiche con Taiwan.

La strategia della Cina è quella di espandere la sua influenza nel Pacifico attraverso accordi bilaterali e sostegno economico alle nazioni insulari, riporta The Diplomat. Questo approccio mira a ridurre la presenza internazionale di Taiwan aumentando al contempo l’influenza geopolitica della Cina.

Brevi informazioni sul Pacific Islands Forum

Per chi non lo sapesse, il Pacific Islands Forum (PIF) è un’organizzazione intergovernativa focalizzata sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi e i territori dell’Oceania. I suoi obiettivi includono la creazione di un blocco commerciale e la promozione degli sforzi di pace regionali.