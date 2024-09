Tragedia nel Canale della Manica: 10 Migranti Morti, Operazione di Soccorso in Corso

Il Canale della Manica ha nuovamente assistito a un incidente di capovolgimento di una barca. Secondo i media francesi, si crede che almeno 10 persone siano morte dopo che una barca con dozzine di migranti è capovolta nel Canale della Manica.

La guardia costiera francese ha segnalato che più di 50 persone sono state salvate e necessitano di trattamenti medici, come indicato dalle agenzie di stampa martedì. Inizialmente, i funzionari avevano dichiarato che 10 persone erano in condizioni critiche dopo che la barca aveva incontrato difficoltà al largo della costa di Le Portel, circa 45 km a sud-ovest di Calais.

I media regionali hanno riportato che 10 persone sono morte.

I primi rapporti hanno indicato che “almeno 100 migranti” erano a bordo “dopo il naufragio di una barca” alle 11:30 ora locale (10:30 ora del Regno Unito) e hanno menzionato che diversi teli bianchi erano stati visti sul molo. I rapporti hanno anche indicato che alcune persone erano state salvate, anche tramite aereo, e portate al vicino porto di Boulogne-sur-Mer.

Non sono ancora emersi dettagli su quante persone siano state recuperate dall’acqua. Separatamente, martedì, una motovedetta RNLI è arrivata a Dover con persone a bordo dopo un incidente nel Canale. Non è ancora noto se queste persone siano state salvate dallo stesso incidente al largo della costa della Francia.

Il CEO del Refugee Council esprime profondo dolore

In risposta alla notizia del naufragio di una piccola barca nel Canale e ai rapporti di diversi decessi, Enver Solomon, CEO del Refugee Council, ha espresso profondo dolore per le tragiche morti nell’incidente recente.

Solomon ha dichiarato che quest’anno si è registrato un numero preoccupantemente elevato di morti nel Canale. Questa preoccupante tendenza evidenzia l’urgente necessità di una strategia completa e multifacetica per mitigare i rischi associati ai pericolosi attraversamenti del Canale.

Ha inoltre affermato che limitarsi ad applicare le misure esistenti non è sufficiente. L’aumento della sicurezza e del controllo sulla costa francese ha portato a traversate più pericolose, con persone che partono da luoghi più rischiosi a bordo di imbarcazioni instabili e sovraffollate.

Solomon ha esortato il governo ad affrontare le bande criminali coinvolte e anche a formulare un piano per migliorare e ampliare le vie sicure per le persone in cerca di rifugio.

Aumento significativo del numero di barche che attraversano il Canale della Manica

Nel 2023, circa 29.000 persone sono state rilevate mentre attraversavano il Canale della Manica in piccole barche, un calo rispetto ai 46.000 del 2022. Il numero complessivo di arrivi con piccole barche è aumentato significativamente dal 2018. Anche se i tentativi di entrare nel Regno Unito attraversando il Canale sono stati segnalati per oltre cinquant’anni, il rilevamento sostanziale è iniziato solo alla fine del 2018.

Il Ministero dell’Interno ha riportato che 29.437 persone sono arrivate nel Regno Unito nel 2023 dopo aver attraversato il Canale della Manica in piccole barche, rispetto ai 45.774 del 2022.

Nel primo semestre del 2024, sono stati rilevati 12.646 arrivi con piccole barche, con un aumento del 16% rispetto al primo semestre del 2023. La maggior parte di coloro che arrivano in piccole barche sono uomini. Nell’anno che termina il 31 marzo 2024, il 75% (22.357) di questi arrivi erano uomini e di età pari o superiore a 18 anni, escludendo quelli di età o sesso sconosciuti. Inoltre, il 16% (4.630) erano bambini sotto i 18 anni. Queste proporzioni sono rimaste costanti nel tempo e sono simili a quelle osservate tra i richiedenti asilo più ampi (72% uomini e 19% bambini nell’anno fino a marzo 2024). La maggiore percentuale di uomini tra i richiedenti asilo è spesso attribuita ai pericoli dei viaggi migratori irregolari, con le donne e i familiari minorenni che spesso si uniscono successivamente tramite percorsi di ricongiungimento familiare.

Viaggio rischioso per cercare asilo

La maggior parte delle persone che attraversano il Canale in piccole barche fa domanda di asilo una volta nel Regno Unito. Il Ministero dell’Interno ha notato che il 93% (109.954) di coloro che hanno attraversato dal 2018 a marzo 2024 ha fatto domanda di asilo personalmente o è stato incluso come dipendente (partner o bambino) in una domanda.

Il numero totale dei richiedenti asilo è aumentato nel 2021 e nel 2022 prima di diminuire nel 2023, in linea con la tendenza degli arrivi con piccole barche. Oltre 84.000 persone hanno fatto domanda di asilo nel Regno Unito nel 2023, con un aumento dell’85% rispetto al 2019.

Gran parte di questa crescita è attribuita ai richiedenti arrivati in piccole barche, anche se la maggior parte dei richiedenti asilo non è arrivata in questo modo. Nel 2023, gli arrivi con piccole barche hanno rappresentato il 33% di tutte le richieste di asilo.

Alcune persone entrano nel Regno Unito tramite mezzi irregolari diversi dalle piccole barche, come camion o container. Il notevole aumento degli arrivi con piccole barche ha contribuito a un grande incremento degli ingressi irregolari complessivi, con i numeri più che raddoppiati dal 2019 al 2023. Di conseguenza, la proporzione di arrivi con piccole barche tra gli ingressi irregolari rilevati è passata dal 2% nel 2018 all’80% nel 2023.

Afghani principale nazionalità che attraversa il Canale della Manica

Nell’anno che termina a giugno 2024, gli afghani erano la nazionalità principale a attraversare il Canale, rappresentando poco meno di un quinto di tutti gli arrivi con piccole barche. Gli iraniani si sono classificati secondi con il 13%, seguiti da arrivi dal Vietnam e dalla Turchia, ciascuno con il 10%. Circa l’83% degli arrivi con piccole barche nei 12 mesi precedenti a giugno 2024 erano uomini e, dove è stata registrata l’età, oltre il 40% aveva tra 25 e 39 anni.

Nell’anno che termina a giugno 2024, il numero più alto di richiedenti asilo nel Regno Unito proveniva dall’Afghanistan, per un totale di 9.342. Altri paesi significativi di origine per le domande includevano Iran, Pakistan, Vietnam, India e Bangladesh.

Nel 2022, gli albanesi erano la nazionalità principale, con oltre 17.300 persone (inclusi i dipendenti) che richiedevano asilo, tre quarti delle quali erano arrivate con piccole barche. I rifugiati ucraini che sono arrivati nel Regno Unito a seguito dell’invasione russa del loro paese non sono inclusi in queste statistiche.

A partire dal 22 agosto 2024, il governo del Regno Unito aveva rilasciato 262.100 visti ai rifugiati ucraini che erano entrati tramite vie legali. Ci sono anche disposizioni separate per gruppi specifici, come alcuni rifugiati afghani e cittadini di Hong Kong, per venire nel Regno Unito.

Sul Canale della Manica

Il Canale della Manica è una sezione dell’Oceano Atlantico che separa l’Inghilterra meridionale dalla Francia settentrionale. Collega la parte meridionale del Mare del Nord attraverso lo Stretto di Dover al suo estremo nordorientale. Con una lunghezza di circa 560 km, la larghezza del Canale varia dai 240 km nel punto più ampio ai 34 km nello Stretto di Dover. È considerata la zona di navigazione più trafficata al mondo.

Storicamente, il Canale della Manica ha giocato un ruolo cruciale nell’affermare la Gran Bretagna come superpotenza navale. La Gran Bretagna ha utilizzato il Canale come meccanismo di difesa naturale, che ha contribuito a prevenire le invasioni durante le guerre napoleoniche e la Seconda Guerra Mondiale.

Le culture dominanti sui due lati del Canale sono l’inglese sulla sponda settentrionale e il francese su quella meridionale. Un tunnel ferroviario sottomarino, noto come il Tunnel della Manica, si estende per 50,46 km

. Aperto nel 1994, collega Folkestone in Inghilterra con Coquelles in Francia sotto il Canale della Manica presso lo Stretto di Dover.