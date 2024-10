Trump deride Kamala Harris alla cena Al Smith mentre lei fa campagna in Wisconsin

L’ex presidente Donald Trump ha attaccato la vicepresidente Kamala Harris durante il suo discorso alla cena di beneficenza Al Smith giovedì sera, storpiando il suo nome e ridicolizzando la sua famiglia. La raccolta fondi cattolica a New York City è tradizionalmente una sede per prese in giro leggere tra i candidati presidenziali, ma il discorso di Trump è stato pieno di attacchi personali e lamentele su come è stato trattato durante il suo mandato. Il pubblico, composto da suoi alleati e avversari, ha risposto con risate e applausi occasionali.

Mentre Trump parlava alla storica cena, Harris faceva campagna nello stato chiave del Wisconsin. Questo segna la sua sesta visita nello stato da quando il presidente Joe Biden si è ritirato dalla corsa per il 2024, lasciando Harris come la principale candidata democratica. Parlando agli elettori, Harris ha criticato Trump per il suo autoproclamato titolo di “padre della FIV”, un commento che ha fatto durante un’assemblea tutta al femminile. “Che cosa significa?”, ha chiesto Harris in modo beffardo, usando le sue stesse parole per intensificare i suoi attacchi contro di lui. Ha anche accusato Trump di “manipolare” il pubblico americano dopo che lui ha descritto l’insurrezione del 6 gennaio 2021 al Campidoglio come una “giornata d’amore”.

Cosa ha detto Trump?

A Manhattan, Trump era affiancato dal cardinale Timothy Dolan di New York e dalla sua moglie, Melania Trump. Non lontano da lui c’era il procuratore generale di New York, Letitia James, che ha perseguito con successo un caso di frode civile contro l’ex presidente. Erano presenti anche il proprietario dei New York Jets, Woody Johnson, e l’ex sindaco Michael Bloomberg, che è rimasto impassibile durante il discorso di Trump.

Il discorso di Trump includeva alcune battute, ma era per lo più composto da attacchi ai suoi avversari politici. Ha descritto la decisione di Harris di non partecipare all’evento come “profondamente irrispettosa” nei confronti dei cattolici. La critica di Trump si è estesa anche all’intelligenza di Harris, dicendo: “Abbiamo qualcuno alla Casa Bianca che a malapena riesce a parlare, a malapena riesce a mettere insieme due frasi coerenti… Ma basta parlare di Kamala Harris”.

Ha anche attaccato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer e il governatore del Minnesota Tim Walz, deridendo il loro sostegno ai diritti dei transgender. Alla domanda se avesse qualche battuta autoironica, Trump ha fatto una pausa e ha risposto: “No. Non ho nulla”.

La continua difesa degli alleati di Trump

Durante il suo discorso, Trump ha espresso il suo sostegno al sindaco di New York City, Eric Adams, che è stato incriminato per accuse di corruzione. Trump, ripetendo la sua frequente affermazione che l’incriminazione di Adams fosse politicamente motivata a causa delle sue critiche alla politica di confine dell’amministrazione Biden, ha augurato buona fortuna al sindaco. “Vincerai. Buona fortuna”, ha detto Trump.

Nonostante sia stato condannato all’inizio di quest’anno a New York per 34 capi d’accusa di falsificazione di registri aziendali, Trump continua a dichiararsi non colpevole in altri tre procedimenti penali, che afferma essere attacchi politici orchestrati dall’amministrazione Biden.

La risposta di Harris da lontano

Anche se Harris non era fisicamente presente alla cena Al Smith, ha inviato un messaggio video ai partecipanti. Nel suo messaggio, Harris ha citato il Vangelo di Luca, esortando ad avere fede per “far brillare una luce su coloro che vivono nell’oscurità” e incoraggiando gli americani a lavorare per un futuro migliore. Ha anche partecipato a un sketch leggero con la comica Molly Shannon, riprendendo il suo famoso personaggio di “Saturday Night Live”, Mary Katherine Gallagher. Il personaggio di Shannon ha scherzosamente consigliato a Harris di “non dire nulla di negativo sui cattolici”, a cui Harris ha risposto: “Non lo farei mai”.