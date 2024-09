Trump pronto per incontri chiave con Zelenskyy e Starmer a New York

L'ex presidente Donald Trump incontrerà venerdì mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Trump Tower di New York.

L’ex presidente Donald Trump incontrerà venerdì mattina il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Trump Tower di New York. Questo incontro fa seguito a un precedente impegno con il primo ministro britannico Keir Starmer giovedì sera e coincide con la presenza di entrambi i leader all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L’incertezza circonda l’incontro

Trump ha confermato l’incontro con Zelenskyj durante una conferenza stampa di giovedì, nonostante le precedenti incertezze sulla sua avvenuta realizzazione. Il rapporto tra Trump e Zelenskyj è teso, in particolare a causa delle critiche di Trump nei confronti dei finanziamenti statunitensi all’Ucraina nel contesto del conflitto in corso con la Russia. Zelenskyj ha anche messo in dubbio l’approccio di Trump alla risoluzione della guerra, aumentando la tensione.

Critica al sostegno degli Stati Uniti

Trump ha spesso affermato che la Russia non avrebbe invaso l’Ucraina se fosse stato ancora in carica, esprimendo scetticismo sul continuo sostegno degli Stati Uniti al governo di Zelenskyj. Ha osservato: “Continuiamo a dare miliardi di dollari a un uomo che rifiuta di fare un accordo”, evidenziando la sua frustrazione per la gestione della situazione da parte di Zelenskyj.

Contesto della visita di Zelenskyj

Zelenskyy è a Washington per incontrare funzionari statunitensi, tra cui il presidente Joe Biden e il vicepresidente Kamala Harris. Durante i colloqui dovrebbe delineare il suo “piano di vittoria” per l’Ucraina. La sua visita avviene in un contesto di crescenti tensioni legate alle sue critiche ai leader repubblicani e alla loro gestione del conflitto ucraino.

Prossimo panorama politico

Questi incontri con Zelenskyj, Starmer e altri leader globali si svolgono poche settimane prima delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre, sottolineando l’importanza delle relazioni internazionali nell’attuale clima politico.