USA: i legislatori esortano Lloyd Austin a imporre sanzioni al produttore cinese di batterie CATL

In un recente sviluppo nelle relazioni sino-americane, John Moolenaar, presidente dello Special Committee on the Communist Party of China (SCCCP), e il senatore statunitense Marco Rubio hanno esortato il Segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin ad aggiungere Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) a un elenco che richiede un'ulteriore revisione.

Nella loro lettera al Segretario, i legislatori hanno chiesto che CATL venga immediatamente aggiunta all’elenco, come richiesto dalla Sezione 1260H del National Defense Authorization Act (NDAA).

Secondo lo SCCCP, CATL soddisfa i criteri per l’inclusione nell’elenco 1260H in quanto supporta le ambizioni militari di Pechino e contribuisce alla strategia MCF continuando le sue operazioni negli Stati Uniti. CATL, un importante produttore di batterie per veicoli elettrici, ha legami significativi con il PCC e l’Esercito Popolare di Liberazione (PLA).

Per chi non lo sapesse ancora, l’elenco NDAA è progettato per fornire trasparenza sui contractor della difesa cinese che operano negli Stati Uniti e contrastare la strategia di fusione militare-civile (MCF) del Partito Comunista Cinese (PCC).

Inoltre, i legislatori sostengono che la dipendenza di CATL dalle batterie rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale perché crea una dipendenza dal PCC per le infrastrutture energetiche e supporta un’azienda coinvolta in applicazioni militari che potrebbero potenzialmente prendere di mira le forze statunitensi in futuri conflitti.

Inoltre, SCCCP ha osservato che il coinvolgimento di CATL nella strategia MCF del PCC è sottolineato dalle sue partnership con diverse aziende già elencate nella Sezione 1260H, tra cui una collaborazione formale con China Mobile, che il Dipartimento della Difesa ha identificato come un contractor della difesa cinese.