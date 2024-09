Vertice Globale in Corea del Sud Svela Nuovo “Piano d’Azione” per l’Uso Responsabile dell’IA Militare

Un vertice globale tenutosi a Seoul martedì ha introdotto un nuovo "piano d'azione" volto a regolare l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale (IA) in ambito militare. Questo documento presenta linee guida più pratiche rispetto a un'iniziativa simile dell'anno scorso, sebbene rimanga giuridicamente non vincolante.

Progressi dal Vertice di Amsterdam dell’Anno Scorso

Il vertice di Seoul si basa sulle discussioni di un incontro simile tenutosi ad Amsterdam l’anno scorso. In quell’evento, circa 60 nazioni hanno sostenuto un “appello all’azione” più generale, privo di impegni legali. Il vertice di quest’anno aveva come obiettivo quello di far avanzare queste discussioni fornendo un quadro più dettagliato e pratico.

Passi Concreti Verso un Uso Responsabile dell’IA

Il Ministro della Difesa dei Paesi Bassi, Ruben Brekelmans, ha sottolineato il passaggio dalla comprensione concettuale all’azione pratica. “Stiamo facendo ulteriori passi concreti,” ha dichiarato Brekelmans a Reuters. “L’anno scorso si trattava di creare una comprensione condivisa; ora stiamo andando più verso l’azione.”

Il documento aggiornato include linee guida specifiche su valutazioni dei rischi, condizioni essenziali per mantenere il controllo umano e strategie per costruire fiducia nella gestione dei rischi associati all’IA. Affronta anche il problema cruciale di prevenire l’uso dell’IA per la proliferazione di armi di distruzione di massa da parte di vari attori, compresi i gruppi terroristici, e sottolinea la necessità di una supervisione umana nell’impiego di armi nucleari.

Allineamento con i Principi Esistenti e Discussioni Future

Le autorità sudcoreane hanno osservato che il nuovo piano si allinea con i principi precedentemente stabiliti, come la dichiarazione del governo degli Stati Uniti sull’uso responsabile dell’IA in ambito militare. Nonostante queste somiglianze, il vertice di Seoul mirava a promuovere un approccio più inclusivo e collaborativo, assicurando che le discussioni non fossero dominate da nessuna singola nazione o entità.

I prossimi passi consistono nel determinare la sede e il momento per i futuri vertici per continuare il dialogo sull’uso responsabile dell’IA nelle applicazioni militari. L’obiettivo è mantenere un approccio multi-stakeholder e affrontare le sfide evolutive poste dall’IA nei contesti di difesa.