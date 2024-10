Il presidente russo Vladimir Putin ha sollevato nuove preoccupazioni per la salute dopo essere stato visto ripetutamente grattarsi il viso e la schiena durante una recente apparizione pubblica. Il comportamento del leader di 72 anni ha destato sorpresa mentre incontrava funzionari sportivi a Ufa, la capitale del Bashkortostan, dove ha anche visitato un nuovo centro di scherma. Putin è stato osservato mentre si strofinava la parte posteriore della testa e si grattava, suscitando speculazioni sul suo benessere dopo una serie di visite in ospedale.

Questi incidenti sono avvenuti subito dopo che il Cremlino aveva respinto le voci sulla salute di Putin, insistendo sul fatto che è in buone condizioni. I media statali russi hanno ripetuto questa versione, affermando che i suoi appuntamenti medici erano “di routine” e non correlati a problemi di salute gravi. Si dice che Putin abbia subito trattamenti di Botox per mantenere un aspetto giovanile e era già stato visto grattarsi durante eventi precedenti, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Aggiungendo a queste circostanze insolite, ci sono state misure di sicurezza rigorose che hanno interrotto le scuole locali. I bambini sono stati istruiti a rimanere a casa e seguire lezioni online, con alcune scuole che hanno citato preoccupazioni per infezioni virali come motivo. Tuttavia, ciò è coinciso con la partecipazione di Putin al forum “Russia — Una potenza sportiva”, dove ha incontrato atleti paralimpici e ha criticato la politicizzazione dello sport da parte dei paesi occidentali.

Durante il forum, Putin ha anche espresso preoccupazioni riguardo alle barriere finanziarie che impediscono ai bambini svantaggiati in Russia di partecipare agli sport. Ha chiesto un ritorno al sistema dell’era sovietica di accesso gratuito all’allenamento per giovani atleti talentuosi, lamentando che le famiglie ora devono pagare per le attività sportive. Ricordando la propria infanzia, Putin ha sottolineato che non avrebbe potuto raggiungere il suo status di Maestro dello Sport dell’URSS in Sambo e Judo se la sua famiglia fosse stata gravata dai costi. Ha esortato le autorità a garantire opportunità sportive gratuite per le famiglie a basso reddito e numerose.

Questa rara apparizione pubblica, insieme agli episodi di grattamento, ha intensificato sia le speculazioni sulla salute di Putin sia le discussioni sulle sue politiche in materia di sport ed educazione.