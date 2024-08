Apple ripubblica l’aggiornamento iOS 17.6.1 per iPhone: Correzioni chiave e anteprima del prossimo iOS 18

Apple ha ripubblicato una versione aggiornata di iOS 17.6, ora denominata iOS 17.6.1, appena dieci giorni dopo il suo lancio iniziale. Questa revisione mira a risolvere un problema di sicurezza significativo ed è cruciale per gli utenti di iPhone in vista dell’imminente rilascio di iOS 18 previsto per settembre.

Il nuovo aggiornamento iOS 17.6.1, con il numero di build 21G101, risolve un bug critico che inizialmente impediva agli utenti di abilitare o disabilitare la funzione Protezione Avanzata dei Dati. L’aggiornamento originale di iOS 17.6, che ha debuttato il 7 agosto, è stato prontamente ritirato a causa di questo problema.

Apple descrive la Protezione Avanzata dei Dati come una funzione di sicurezza chiave che garantisce la crittografia end-to-end per i contenuti condivisi, a condizione che tutti i partecipanti abbiano abilitato questa protezione. Questa crittografia è applicabile a vari servizi di condivisione iCloud, tra cui la Libreria Foto Condivisa di iCloud, le cartelle condivise su iCloud Drive e le note condivise. Nonostante l’attivazione su iCloud, il precedente aggiornamento iOS 17.6.1 ha impedito ad alcuni utenti di abilitare questa funzione, un problema ora risolto con l’ultimo aggiornamento.

Secondo 9To5Mac, la maggior parte degli iPhone e degli iPad dovrebbe aver ricevuto l’aggiornamento iOS 17.6.1 tramite un download OTA (Over-The-Air) tramite la sezione Aggiornamento Software nell’app Impostazioni.

Oltre a questo aggiornamento, Apple ha anche introdotto iOS 18 Public Beta 4, che porta nuove funzionalità e miglioramenti. Modifiche notevoli includono una scheda Sfoglia rinominata in Apple Music, ora chiamata “Nuovo”, che migliora la ricerca di artisti, generi, album e playlist. Un’altra aggiunta significativa è un interruttore di controllo Bluetooth dedicato nel Centro di Controllo dell’iPhone, che consente agli utenti di attivare o disattivare facilmente il Bluetooth direttamente dalla pagina di controllo o dalla schermata di blocco.

Per installare iOS 18 Beta 4, gli utenti devono iscriversi al programma Beta di Apple visitando il sito ufficiale e accedendo con il proprio ID Apple e password.

Mentre Apple si prepara per il lancio di iOS 18, sono attesi ulteriori dettagli sulle sue funzionalità e sulla nuova serie iPhone 16. Sebbene i dettagli dell’evento non siano ancora stati confermati, si prevede che Apple rivelerà ulteriori informazioni il mese prossimo.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, mentre Apple continua a perfezionare le sue offerte software e hardware in vista dei grandi rilasci.