Bitcoin supera i 71.000 $ per la prima volta da giugno in vista delle elezioni americane

Bitcoin ha superato i 71.000 $ per la prima volta da giugno, sostenuto da investimenti in fondi negoziati in borsa specializzati e dalle speculazioni sulle prossime elezioni americane. Alle 10:45 di martedì a Singapore, Bitcoin veniva scambiato a 71.310 $, con un aumento di oltre il 2%. Anche Ether e Dogecoin, popolari tra gli investitori nei meme, hanno registrato guadagni di circa il 4%.

Molti vedono Bitcoin come un potenziale “trade Trump” a causa del supporto del candidato repubblicano alla presidenza, Donald Trump, per gli asset digitali durante la sua campagna. Attualmente è in testa nei mercati delle previsioni, mentre i sondaggi indicano una corsa serrata contro la candidata democratica, la vice-presidente Kamala Harris.

L’aumento della criptovaluta è stato supportato da un rally dei mercati azionari avvenuto la notte precedente ed è visto come un riflesso delle aspettative di una vittoria elettorale di Trump, secondo Tony Sycamore, analista di mercato presso IG Australia Pty. Ha osservato che Bitcoin deve mantenere un prezzo superiore a 70.000 $ per rafforzare la fiducia nel superare il record di marzo di 73.798 $.

Trump ha promesso di posizionare gli Stati Uniti come il centro globale per le criptovalute, mentre Harris ha proposto un approccio più cauto, sostenendo un quadro normativo. Questo si contrappone alle misure più severe adottate durante l’amministrazione del presidente Joe Biden.

Inoltre, Trump ha suggerito che il miliardario Elon Musk, un importante donatore della campagna, potrebbe guidare un’iniziativa per ridurre la spesa pubblica, chiamata Department of Government Efficiency, o DOGE, in riferimento a Dogecoin.

I trader di opzioni scommettono che Bitcoin raggiungerà gli 80.000 $ entro la fine di novembre, indipendentemente dall’esito delle elezioni. La volatilità implicita è aumentata intorno al giorno delle elezioni, il 5 novembre. Gli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti hanno raccolto circa 3,3 miliardi di dollari in afflussi netti questo mese.

Fino ad ora, nel 2024, Bitcoin è aumentato del 70%, riuscendo a resistere alle aspettative ridotte di tagli ai tassi d’interesse da parte della Federal Reserve e a un recente scrutinio su Tether, una stablecoin chiave nel trading di criptovalute.