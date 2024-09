Cristiano Ronaldo: Vincitore del Pallone d’Oro per Cinque Volte Diventa il Primo Giocatore Maschile della Storia a Segnare 900 Gol

Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 900° gol in carriera durante la partita della Nations League del Portogallo contro la Croazia in casa, giovedì, diventando il primo giocatore nella storia a raggiungere questo traguardo.

Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 900° gol in carriera durante la partita della Nations League del Portogallo contro la Croazia in casa, giovedì, diventando il primo giocatore nella storia a raggiungere questo traguardo.

Ronaldo ha esteso il vantaggio della sua squadra a 2-0 al 34° minuto allo Estádio da Luz, concludendo un cross di Nuno Mendes con un tiro al volo ravvicinato. Era visibilmente emozionato mentre festeggiava il raggiungimento di questo significativo traguardo.

Totale carriera di Cristiano Ronaldo

A 39 anni, il totale in carriera di Ronaldo include 131 gol internazionali, 450 gol con il Real Madrid, 145 con il Manchester United, 101 con la Juventus e 68 con la sua attuale squadra, l’Al Nassr, insieme a cinque gol con il suo primo club, lo Sporting Lisbona.

Lionel Messi dell’Argentina, che è secondo nella classifica dei marcatori di tutti i tempi, ha segnato 859 gol in carriera.

Nella partita, il giocatore di punta del Milan ha fornito un cross preciso che Ronaldo ha trasformato in gol, festeggiando mentre probabilmente riconosceva il traguardo.

Un gol da ricordare

Anche se la Croazia ha successivamente segnato un gol grazie a un autogol di Diogo Dalot del Manchester United, la partita sarà ricordata per il traguardo storico di Ronaldo. Realizzando l’importanza del momento, Ronaldo è apparso emozionato, mettendosi la testa tra le mani e inginocchiandosi in segno di celebrazione.

Questo gol è stato il 131° della sua carriera internazionale, mentre i restanti 769 gol sono stati realizzati a livello di club. Ronaldo ha iniziato la sua carriera allo Sporting Lisbona, dove ha fatto il suo debutto da professionista nel settembre 2002 nella Primeira Liga. La sua serie di gol è iniziata una settimana dopo con una doppietta contro il Moreirense.

Un talento senza pari

Il Manchester United ha subito notato il suo talento, e Sir Alex Ferguson ha visto Ronaldo segnare un calcio di punizione contro il Portsmouth in Premier League dopo averlo portato a Old Trafford.

Ronaldo ha segnato ulteriori 144 gol con il Manchester United. Tuttavia, la maggior parte dei suoi gol in carriera sono stati segnati durante il suo tempo al Real Madrid, dove ha messo a segno 450 gol in nove anni. Ha aggiunto 101 gol durante il suo periodo alla Juventus e ha da allora segnato 68 gol all’Al Nassr in Arabia Saudita.